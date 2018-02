連鎖大停電甚至無法居住！地球磁極可能快顛倒

2018年02月01日 10:26 中時電子報 楊幼蘭

先別管彗星可能撞地球的外患,科學作家蜜契兒(Alanna Mitchell)發出驚人警告,說由於明顯暴露在太陽輻射下,地球可能面臨南北兩極顛倒的內憂,造成數十年的連鎖大停電,以致地球部份地居不適人居。

近200年來,這攸關地球生物存活的磁場已減弱了15%。而歐洲太空總署(European Space Agency)根據衛星資料指出,這反轉可能就快發生。

據英國《快報》(Express)與《每日郵報》(DailyMail)報導,蜜契兒說,兩極顛倒,意味著環繞地球的重要磁場未來幾個世紀會逐漸轉弱,讓殺傷力大的輻射隨時都在接近地球的狀態。

她指出,由於輸電網十分密集,因此可能迅速導致全球連鎖大停電。而地球內部的變化已大幅減弱南大西洋的磁場,以致暴露在輻射下的衛星記憶體失效。

蜜契兒說,磁場宛如一道大屏障,能保護地球不受危險的太陽和宇宙射線。隨著兩極轉換,磁場正在減弱。她指出,屆時人類沒燈、沒電腦,甚至沒手機可用,連沖馬桶或汽車加油都辦不到,而這還只是剛開始。

此外,科學家說,熔化的鐵與鎳正讓地心不斷喪失重要的能量,而這很靠近具有保護性的磁場。如今地心的狀況顯示,這反轉似乎正在進行。

美國科羅拉多大學波爾多分校(University of Colorado, Boulder)大氣暨太空物理實驗室(Laboratory for Atmospheric and Space Physics)主任貝克(Daniel Baker)曾說,銀河宇宙射線和紫外線B射線破壞臭氧層,會導致生物死亡。

