連鎖大停電甚至無法居住！地球磁極可能快顛倒

2018年02月01日 10:26 中時電子報 楊幼蘭

先別管彗星可能撞地球的外患，科學作家蜜契兒（Alanna Mitchell）發出驚人警告，說由於明顯暴露在太陽輻射下，地球可能面臨南北兩極顛倒的內憂，造成數十年的連鎖大停電，以致地球部份地居不適人居。

近200年來，這攸關地球生物存活的磁場已減弱了15％。而歐洲太空總署（European Space Agency）根據衛星資料指出，這反轉可能就快發生。

據英國《快報》（Express）與《每日郵報》（DailyMail）報導，蜜契兒說，兩極顛倒，意味著環繞地球的重要磁場未來幾個世紀會逐漸轉弱，讓殺傷力大的輻射隨時都在接近地球的狀態。

她指出，由於輸電網十分密集，因此可能迅速導致全球連鎖大停電。而地球內部的變化已大幅減弱南大西洋的磁場，以致暴露在輻射下的衛星記憶體失效。

蜜契兒說，磁場宛如一道大屏障，能保護地球不受危險的太陽和宇宙射線。隨著兩極轉換，磁場正在減弱。她指出，屆時人類沒燈、沒電腦，甚至沒手機可用，連沖馬桶或汽車加油都辦不到，而這還只是剛開始。

此外，科學家說，熔化的鐵與鎳正讓地心不斷喪失重要的能量，而這很靠近具有保護性的磁場。如今地心的狀況顯示，這反轉似乎正在進行。

美國科羅拉多大學波爾多分校（University of Colorado, Boulder）大氣暨太空物理實驗室（Laboratory for Atmospheric and Space Physics）主任貝克（Daniel Baker）曾說，銀河宇宙射線和紫外線B射線破壞臭氧層，會導致生物死亡。

(中時電子報)