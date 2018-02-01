名嘴不顧政治中立要組政黨 彭文正服務獨派大老

2018年02月01日 10:42 中時電子報 張怡文

據相關報導指出，獨派大老也是民視董事長的郭倍宏將籌組政團，可能選在2月28日開記者會正式宣布此消息，這個訂名為「喜樂島政團」的新政黨，同時也計劃4月7日鄭南榕自焚紀念日正式成立。報導中也透露，「喜樂島政團」除了以台獨聯盟為班底外，包括前總統李登輝、陳水扁、前總統府資政彭明敏、前副總統呂秀蓮，以及獨派大老辜寬敏、吳澧培等，都是該政團將爭取的成員，其幕後的主要推手之一，正是政治節目主持人兼名嘴的彭文正。。

根據信傳媒相關報導指出，1月23日自由日當天，獨派大老郭倍宏等召開獨派內部重要會議，主要議題是討論「喜樂島政團」未來工作目標，消息人士透露，「喜樂島政團」成立之初最重要的目標，將要求蔡英文政府修改「公投法」，讓人民可以有變更國家領土、國旗、國號等權利，讓蔡政府「還權於民」。但有人認為，此舉正是獨派要總統蔡英文走向台灣獨立之路。

同時，報導中也提到，這個「喜樂島政團」相關籌備工作，就是由「政經看民視」政論節目主持人彭文正，擔任幕後主要的操盤手，並計劃將爭取李登輝、陳水扁兩位前總統的共同支持，因為李登輝早已是台派精神領袖，陳水扁長期來也一直是是獨派的靈魂人物，台派與獨派能夠聯手組黨，「喜樂島政團」的陣容可更加壯大，成為台灣獨派統合的政黨。

電視主播出身的彭文正，目前除了在民視電視台主持「政經看民視」外，也曾以學者和前媒體人身份出席政論節目，但他偏綠甚至偏獨派的激進言論，在媒體圈和政黨間早成為爭議人物，甚至被評為政治變色龍，此次組政黨也已引起質疑，認為彭文正身為媒體人也是政治名嘴，不但在言論上拋開客觀中立的立場，在此次該電視台董事長郭倍宏籌組「喜樂島政團」的過程中，更是全心全意為獨派大老服務，擔任籌組此獨派政團的重要推手，此做法必會再次引發爭議和批評。

更令人擔心的是，蔡英文主政之下，兩岸關係如此緊張，國內經濟不佳及政治對立，甚至民眾為爭權益向政府抗爭不斷之下，彭文正為了替深綠大老服務，協助籌組這個以推動台灣獨力為創黨目的的政黨，甚至要逼蔡政府直接走向台獨路線，這種作法不但逾越媒體中立的目標，更完全違成了當年修法訂定「黨政軍」退出媒體的精神。

媒體並透露，喜樂島政團成立後將要求蔡總統同意修法變更國號等，此要求如無獲得正面回應，或是民進黨政府以拖待變，未能完成修法，將決定在9月28日民進黨創黨日當天，號召群眾與支持者包圍總統府，向總統蔡英文施壓。

(中時電子報)