高鐵再加開10班列車 3日凌晨開放購票

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台灣高鐵表示，春節疏運期間（2月13日至2月21日），旅客訂位情形踴躍，高鐵公司依據運能調度狀況，再加開10班次（南下4班、北上6班）列車，以加強服務旅客，2/3（六）凌晨零時起開放購票。同時，春節疏運期間，各車次將依旅運需求提供3至5節自由座車廂，歡迎旅客多加利用。

高鐵春節疏運期間共加開421班次列車，較平時班次增加約34%，總計9天提供1619班次列車的旅運服務，以加強服務春節返鄉、出遊旅運需求，截至2月1日上午9時止，約71萬3千人完成訂票預購。

春節期間旅客眾多，台灣高鐵公司敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。高鐵春節疏運期間，各車站均將加派人力，另將每日檢視車站人潮及列車運能調度、組員人力等狀況，機動加開全車自由座列車（第6節商務車廂除外），以加強服務旅客。

此外，台灣高鐵現正舉辦「高鐵會員TGo限定 紅利點數加碼贈」，活動期間涵蓋9天春節疏運期；旅客凡加入高鐵TGo會員並開通帳戶，於1月1日至2月28日（含）止，期間內有一次（含）以上之搭乘紀錄，除購票金額每20元可累計1點外，再加碼贈送紅利點數100點，相當於購票金額2,000元累積點數。加碼點數將自動匯入會員帳號，每帳號限獲贈一次，兌換效期至2018年底；歡迎尚未加入TGo會員的旅客，把握春節期間搭高鐵返鄉、旅遊的機會，加入會員獲得額外點數。

(中時)

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