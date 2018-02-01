全新空巴A350-1000首次在台灣亮相

2018年02月01日 11:17 工商 張佩芬

全新空中巴士 A350-1000 現已首度抵達台灣，進行一系列體驗飛行與地面展示。抵達桃園國際機場之後，這架飛機將於今(1)日下午進行一小時的體驗飛行，載著中華航空總經理謝世謙與該公司高階、民航局與政府主管機關官員以及媒體升空。另也安排長榮航空等做靜態參觀。

該機的台北之行是為期三週的展示之行一部份。這次展示之行途中，A350-1000 測試機將造訪亞太各大城。在雙走道飛機市場中，A350-1000 是空中巴士最大與最新的產品，省油效率達25%。外傳星宇航空董事長張國煒可能親自試駕該機，星宇公關長聶國維表示，張國煒擁有的是波音777駕照，不可能去開A350，但有可能去參觀該型機。

中華航空公司於2008年1月簽約，購買14架全新的 A350-900 雙引擎廣體客機。這批飛機目前使用於華航飛往歐洲、北美洲、以及亞太地區的航線上。第一架華航A350XWB是在2016年9月交機，該公司目前使用 10 架 A350-900 XWB。

長榮航空目前使用 35架空中巴士飛機，包括 11 架 A330 家族與 24架 A320 家族客機。

與A350-900相比，A350-1000的機身加長七公尺，豪華客艙的面積多出四成。以標準

的三艙等配置，A350-1000能夠載運366位乘客，經濟艙內配備空中巴士的18吋寬舒適經濟艙座位。A350-1000 是真正的長程客機，加入營運時航程為8,000海浬（14,800公里），能夠從台北直飛亞洲、北美洲與歐洲的目的地。

A350-1000 配備「Airspace」客艙設計，提供最新的客艙設計與科技，創造最佳乘客體驗。A350-1000 擁有寬敞與非常安靜的客艙，將舒適性與寧靜度帶至全新境界，同時提供最現代化的機上娛樂服務。

A350-1000與空中巴士所有機型擁有高度共通性，尤其與A350-900零組件共通性達百分之 95。A350-1000擁有改良的主翼後緣、六輪主起落架、以及推力更大的勞斯萊斯

Trent XWB-97 引擎。如同 A350-900，A350-1000 結合最先進的空氣動力、設計、以

及先進科技。與前一代競爭機型相比，A350-1000營運成本降低25％。

此次展示的A350-1000 MSN065 是三架測試機之一，配備功能完整的客艙（40個商務艙座位、36 個加大經濟艙座位、以及219個舒適經濟艙座位）。

A350XWB家族在亞太地區尤為成功，14家主要航空公司總共訂購287架飛機，佔全球854架訂單的三分之一。目前已經引進A350-900，飛航長程航線的亞太航空公司包括韓亞航空、國泰航空、中華航空、香港航空、馬來西亞航空、新加坡航空、泰國航空、以及越南航空。

關於A350-1000全球之旅的最新實況，可在推特搜尋：@airbus 與 #A350XWBTour

(工商)