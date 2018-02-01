為生活與男友復合遭逼「天天作愛」 女提告後跳樓身亡

女子被前男友以「天天作愛」條件換取生活費，不料提告後疑因憂鬱症跳樓身亡。(非當事人示意圖／達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

彰化一名年輕女子小美（化名）與陳男交往6年，長期依靠對方繳納房租、餐費等生活開銷，陳男前年1月23日生日當天懷疑小美感情不忠，雙方大吵一架後分手，小美憤而搬離愛巢、另尋住處，但陳姓男友分手後，仍死纏小美，跑到租屋處踹門咆哮，還到她工作的遊藝場鬧事，原本經濟狀況不佳的小美，丟了工作付不出房租，只能與陳男復合換取金援，沒想到對方竟提出「天天做愛」的條件，讓她感到非常痛苦，連行房都邊做邊哭，小美後來得了憂鬱症，怒告陳男性侵，卻在法院審理期間跳樓身亡。

陳男到案後，坦承對小美死纏爛打，但否認性侵，還說小美搬出同居住處後2週，就要求他幫忙支付1萬2千元房租，付完後2人隨即復合，且小美事後還用LINE傳訊感謝「麻煩老爺，這個月辛苦你了喔！」。後來懷疑小美劈腿，才會一氣之下牽走她的機車，並答應女方「用作愛換回機車」要求，絕沒有強逼做愛。還說，當時做到一半發現小美在哭，他就停止，後來不僅幫小美修理天花板，還拿1000元給她吃麥當勞，怎麼會是性侵？

彰化地去年2月此案審理到一半，小美就選擇在租屋頂樓跳樓身亡，她的新男友對此悲痛萬分，怒斥小美是被陳男害死，因為小美生前一直深受性侵所苦。

不過，彰化地院法官調閱小美就醫紀錄時發現，她案發前就有憂鬱症病史，儘管就診和報案時，都有提到陳男要求「天天做愛」條件讓她相當痛苦，但根據對話紀錄，小美也常跟新男友吵架，甚至還在自殺前用LINE傳訊給新男友「始終遇人不淑，令人鼻酸」，因而無法認定自殺與本案有直接關聯。

此外，根據陳男出示與小美的對話紀錄，小美提告後傳訊：「我也很後悔，我隔天有問過，我不要告你，他說公訴罪，你一定要上法院，然後我會跟法官講，我不要求你什麼，只要以後你不要纏著我，我不要纏著你」、「我覺得我要透過這個途徑，我們兩個才有一個結束的方法」，證明小美並非全然為了性侵提告。

法官指出，或許陳男對小美死纏爛打、持續騷擾、提出天天做愛換生活費等行為，在道德上令人髮指，卻沒有任何積極證據證明，女方是被迫發生性行為，只能依法判決陳男無罪，全案仍可上訴。

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