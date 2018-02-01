鬧大！影射議員「拿好處」 嘉義市長涂醒哲被趕出議場

2018年02月01日 11:00 中時 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府一級局處長官員走光光，席位空出。（廖素慧攝）

嘉義市議長蕭淑麗（右） 緩頰，請市長涂醒哲重回議事廳。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲上電視政論節目，大談市府107年度總預算被議會刪減幅度高，與主持人一搭一唱，含沙射影議會，惹怒議員，今日議員張榮藏把涂醒哲趕出議事廳，祕書長賴明煌率全部官員出場，議員黃秋澤怒問賴明煌憑什麼帶走一級主管？

議長蕭淑麗表示，府會關係要和諧，不要意氣用事，以利於府會溝通，做市政討論、市政推動。隨後將涂醒哲請回議事廳，但黃秋澤不滿賴明煌祕書長指示一級主管隨涂醒哲出場，再度將賴趕出議事廳。

張榮藏首先發言表示，涂醒哲市長在電視政論節目再三說「少數特定議員」刪減市府總預算，含沙射影議會有議員拿到好處，抹黑議會，要求涂醒哲說清楚誰是少數議員？

張榮藏又說，涂市長短短3年任內頻繁出國，議會刪減出國考察費用就被說「窒礙難行」，是什麼理由？無黨籍及泛綠議員比藍營議員席次多，涂市長不獲支持，為何不檢討自己？

涂醒哲表示，議員誤解覆議案為洪水猛獸，他沒有在電視上含沙影射議員，但張榮藏認為涂醒哲「強辯」，將他趕出議場，祕書長賴明煌隨即帶頭與所有一級主管離場，市府官員位空出一大片。

涂醒哲表示，這是議會論政的方式之一，議長請他出來他就出來，若不提覆議案是對不起市民也對不起市府同仁的努力。

(中時)