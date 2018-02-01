修法限制上訴 司法人權進步協會：倒果為因

2018年02月01日 10:48 中時 陳志賢

司法院日前公布刑事訴訟法修正草案，對司法審判擬採金字塔訴訟制度，二審將改法律審，嚴格限制上訴，避免案件延宕未決。但「司法人權進步協會」認為，以目前司法審判實務觀察，多數案件均擺盪於二、三審間，導致延宕，一、二審來回的案件反而是少數，質疑修法「倒果為因」，恐犧牲當事人上訴的審級利益及法律權益，值得法界三思。

「司法人權進步協會」認為，司法院為推動司法改革，擬修刑訴法，強化第一審事實審之功能、第二審採事後審兼續審制、第三審採嚴格法律審，採嚴格限制上訴制度，此一改革攸關民眾訴訟權益，但改革是否確為民眾期望，很值得深究。

「司法人權進步協會」理事長何俊英指出，依據司法院新制規劃，第二審將改為法律審，只能以第一審判決為基礎，事後審查第一審判決的事實認定及法律適用有無違誤，原則上不再進行調查證據認定事實。

雖然草案中規定：「當事人聲請調查之證據，原審未予調查，顯然影響於判決者，得提起上訴」，但因「顯然影響於判決」的要件不明，門檻高低全憑法官裁量，缺乏一致性的標準。

何俊英認為，民眾期盼司法改革，主要是因不滿法官的認事用法，與普羅大眾的認知出現落差，但司法院為避免濫行上訴導致訴訟資源浪費，而將第二審改為法律審，讓民眾關心的事實認定、證據取捨、縮減去一個審級，這可能與民眾對司改的期待有所落差。

何俊英強調，目前司法審判實務，一、二審來回的案件是少數，大多數案件均擺盪於二、三審之間，多次發回多次更審，才是造成司法資源浪費的原因。

何俊英說，司法院修法是否「倒果為因」？僅因上訴制度遭人濫用導致資源浪費，就犧牲當事人藉以補救第一審事實認定瑕疵的「審級利益」，實有再三探討的必要。

(中時)