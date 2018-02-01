M503蔡政府只會叫囂卡加班機 宋兆文：狗官真好當

2018年02月01日 10:56 中時電子報 陳怡文

民航局為反制M503，暫緩核准廈門航空和東方航空的176班兩岸春節加班機，兩家航空被迫取消，旅客受影響。軍事專家宋兆文表示，M503事件，民進黨政府只會在口頭叫囂，然後卡大陸春節加班機，台商有家歸不得，交通部長賀陳旦從暫不核准改口從來沒說過不核准，讓宋兆文怒批發現愚蠢失策之時，馬上來個髮夾彎「這狗官可真好當」。

宋兆文臉書表示，M503航線之事，民進黨政府只會在口頭叫囂，然後卡大陸春節加班機，陸委會主委張小月竟然說，是給大陸最輕的處分，而情況演變成，六萬台商有家歸不得的噩夢後，交通部賀陳旦從原來的「暫不核准」，忽然改口「從來沒說過不核准」。

交通部和陸委會，無能不要臉的程度，已經爆表，事情發生只會情緒化喊叫，拿不出任何辦法，為了挽救民眾對民進黨的失望，就用狗吠火車的方式欺騙，等發現自己愚蠢失策之時，馬上來個髮夾彎，這狗官可真好當，當得可輕鬆啦！

實際上國際民航組織-ICAO，已經函覆民航局，M503航線符合規定，民進黨政府，不敢公佈此訊息，只好繼續騙下去，這件事從開始到現在，處理的糟糕透頂，大陸隨便一出手，就讓民進黨政府雞飛狗跳，然後就裝作無辜的樣子，讓台商倒楣。

六萬台商從廈門塞到金門，會讓金門縣政府頭痛不已，台商也十分難受，最後解決之道，就是讓國軍出動機艦運輸這一途，但是國軍出動機艦，必然影響戰備與官兵休假，愚蠢的菜政府，要讓大家倒楣到哪天啊？！

(中時電子報)