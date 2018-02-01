未來女王 西班牙超萌長公主被授金羊毛勳章

2018年02月01日 11:03 中時電子報 蔡萱

西班牙王后以及2名小公主30日和國王費利佩六世歡度他50歲生日。(圖/美聯社)

在全球新生代皇室中，以超萌蘿莉著稱的西班牙長公主萊昂諾爾（Leonor），最近踏出了邁向西班王位的第一步。每每以甜美動人惹人愛形象現身的她，在父親西班牙國王費利佩六世的50歲生日，並被授予了意義非凡的金羊毛騎士團勳章，這也象徵著萊昂諾爾公主是西班牙「未來女王」的地位。

西班牙國王費利佩六世30日在馬德里歡度50歲的生日，儘管這天他應該是活動的主角，但他也很樂意將這個關注力也分給他的長女萊昂諾爾公主。費利佩六世在這天頒給萊昂諾爾公主金羊毛勳章（Order of the Golden Fleece），儀式中他臉上「以女為榮」的神情完全藏不住，將這枚歷史悠久且象徵著皇室成員將成為西班牙未來女王的勳章授予萊昂諾爾公主。

金羊毛勳章是由法國瓦盧瓦王朝的勃艮第公爵菲利浦三世，為紀念他與葡萄雅的伊莎貝拉結婚而在1430年所創立，之後成為由他創立的勃根地金羊毛騎士團騎士勳位的象徵，近百年來成為西班牙及奧地利君王頒發給貴族的至高榮耀。

西班牙長公主萊昂諾爾被授予金羊毛勳章。(圖/美聯社)

當天除了萊昂諾爾公主外，她的妹妹索菲婭公主以及西班牙皇后萊蒂西亞也都出席了儀式，不改母女三人每每出現都是外界關注「嬌點」的慣例，尤其是萊昂諾爾公主身著優雅淡藍色洋裝笑得十分燦爛，但又不失遺傳自媽媽萊蒂西亞的氣質。

名列西班牙王位繼承順位第一位的萊昂諾爾公主，和她的妹妹索菲婭過去曾因從小就開始學習中文，引起華人世界的關注，除了中文之外，這對西班牙皇室姊妹花也要學習芭蕾舞、英文等課程。

(中時電子報)