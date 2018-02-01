湯蘭花代言智慧手環被控詐欺 北檢不起訴

2018年02月01日 11:08 中時 陳志賢

資深女藝人湯蘭花，去年為售價逾萬元的智慧手環代言，卻發生消費糾紛，有消費者不滿付款後廠商延遲出貨，怒控代言人湯蘭花涉嫌詐欺；台北地檢署1日偵結，認為本案屬於民事糾葛，湯蘭花不構成詐欺，將湯蘭花不起訴。

湯蘭花是知名原住民女藝人，17歲就獲台視歌唱比賽冠軍後出道，翌年演出電影《負心的人》一炮而紅，共有35部電影、電視劇作品，灌錄10多張電影主題曲及唱片；1982年她拍攝電視連續劇《一代佳人》，創下收視佳績。

湯蘭花淡出螢光幕後，自去年起替智慧手環廠商代言，並在住處舉辦多場產品說明會，宣稱該款智慧手環可定時監測佩戴者的血壓、心電圖，吸引不少粉絲掏錢捧場。

李姓女子在湯的推薦下，去年2月匯款2078美元購入6只智慧手環，但她錢匯出1個多月，卻只收到1只手環，李女因多次向廠商催促出貨未果，怒控該產品代言人湯蘭花詐欺。

庭訊時，湯否認詐欺，辯稱她只是替公司推廣智慧手環，依照業績抽取佣金，產品的出貨事宜，是由公司負責；另該公司業務代表則證稱，當時是因適逢手環換代更新，才導致延遲出貨，但最後都已發貨。

檢方調查，手環公司雖曾延遲出貨，但李女事後確有收到6只智慧手環，且該公司也接受李女退貨；李女另指控廠商退款少給809元，但此部分只是美元兌換新台幣的匯率價差，認定本案純屬民事消費糾紛，湯蘭花不構成詐欺，將她不起訴。

(中時)