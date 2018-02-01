達人教撇步！「貢寮鮑」怎樣料理最美味？

2018年02月01日 11:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

咻！再過不到兩週，就是農曆春節了！吃過貢寮鮑便當，向漁會訂購新鮮貢寮鮑，或是到貢寮鮑假日小棧購買貢寮鮑了嗎？除了清燙涼拌、三杯、燉湯以外，還可以怎麼料理呢？百大青農李勝興先生告訴你，炙燒簡單又好吃，食材新鮮只要簡單料理就可以變身大廚，趕快試試看吧！

貢寮鮑養殖戶百大青農李勝興表示，九孔肉質Q彈，新鮮炙燒熟透後讓表面稍微焦脆，不需另外調味就有些許海水鹹味跟九孔焦香味，來貢寮鮑假日小棧的遊客試烤後發現，原來貢寮鮑料理這麼簡單，也更有信心買回家烤給家人吃！

炙燒貢寮鮑的做法，先將貢寮鮑用水沖淨，稍微刷洗殼面後，炙燒殼面大約10秒，再翻面由旁邊開始加熱，大概1~2分鐘左右內含水分有點沸騰後，再將肉的部分炙燒10秒稍微焦脆，熟透的貢寮鮑可以很容易從殼上取下，總共只需要2分鐘就完成！用小烤箱也可以完成燒烤，大約烤10分鐘就可以上菜囉！

農業局長李玟表示，貢寮鮑不是大家想像中平時料理食材，燙熟加沾醬、燉湯或是炙燒、燒烤都是很簡單的料理方式，現在正是貢寮鮑產季，很適合幫年菜加菜。2月10日前假日到貢寮可先電洽臺二線旁「貢寮鮑假日小棧」養殖戶，訂購新鮮貢寮鮑，無法親臨現場也可至漁會網站訂購！

貢寮鮑假日小棧(2月10日前假日10:00~16:00) 各小棧實際經營時間可能會受天候影響，建議可事先電話洽詢預訂

臺二線94K處(澳底灣民宿旁)張先生 0939-805230

臺二線93K處(火炎山公車站牌旁)吳小姐 0939-531152

臺二線93.5K處(海大牧場旁)楊先生0975-733818、張先生 0937-280070

臺二線92K處(船裡塢公車站牌附近)李先生 0980868608

龍洞灣龍洞漁港旁(新北市貢寮區龍洞街35-3號)鄭先生 0932-163018

(中時電子報)