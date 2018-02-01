貴州墜毀運八G遠干機 繞臺機種之一

圖為與本次事故同型的運8型遠程電子干擾機，機號30515，此次失事的為30513號機。（圖/日本自衛隊)

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中時電子報

1月29日，中共空軍一架運8型機在貴州省綏陽縣鄭場鎮失事墜毀，中共官方並未公布機型、隸屬單位和機組員是否有人生還。大陸網友根據攝於事故現場的影片，由飛機直尾翅判斷，疑似為機號30513，隸屬南部戰區空軍第20特種師的運8G「高新三號」遠程電子干擾機，綏陽縣公安局下令禁止在網路上轉載相關資訊，大陸網友討論時均以「涉密機種」代稱。

運8G遠干機編制前艙組員5人、後艙空勤組員7人，先前傳出機上40人罹難的消息應為誤判。大陸網友揣測本次事故或有可能與近期嚴寒、低溫氣候有關，運8系列曾有因控制面結冰而失事的案例，但空難調查是一門科學，這種揣測只是諸多可能性的其中一種，未經調查前僅憑揣測，不僅無法推得事件全貌，也無益於避免日後再度發生同類事故。本次事故大陸《航空物語》微博罕見率先揭露了機組員12人名單，推測已不幸全數罹難，中共官方之後是否會正式公布機組員名單等相關資訊，有待觀察。

中共由運8和運9機體為平臺發展的各種衍生型，稱為高新系列，這些衍生機種對應美軍的機型涵蓋E-2、C-130¬、P-3等機型和其衍生型。在臺灣較為知名的有空警200空中預警機（高新五號）、空警500空中預警機（高新十號），以及去年因執行遠洋長程飛行訓練而聲名大噪的運8G遠程電子干擾機（高新三號）、運8CB電子偵察機（高新一號）。

綜合網路資訊，運8G高新三號（Y-8GX-3），是以運8F-200型運輸機為平臺，機身前段兩側各配備一具大型天線陣列，突出的整流罩為識別方式。其功能有兩種說法，一種是負責電子戰支援、電子戰干擾；另一種則是指該型機類似美軍EC-130E空戰場指揮控制中心(Airborne Battlefield Command and Control Center, ABCCC)。運8G型機裝備戰場指揮控制系統，主要用於空中指揮控制、資料中繼。而根據維基百科日文版，該型機也負責與彈道飛彈潛艦間的指揮通信。

運8型運輸機是中共引進俄製安東諾夫An-22型運輸機後進行仿製，在國產化後衍生出各式機種，並再發展出在航電、結構、材料全面更新的運9型運輸機。

(中時電子報)

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