謝長廷推崇周東寬醫師 日本皇室回春抗老都靠他

2018年02月01日 11:41 中時電子報 綜合報導

旅日名醫周東寬博士以創各種疾病自癒方式聞名，他從十三歲即定居求學日本，旅日行醫逾三十多年，被尊為日本皇室醫師。鄭東寬在日本舉辦健康祭活動時，日本皇室和我駐日代表謝長廷都前往祝賀，謝長廷非常推崇周東寬醫師在醫學上的貢獻，兩人也相約將共同發表著作，會選在台灣辦新書會，同時將日本最新的抗老養生祕方帶給台灣鄉親。

說到全世界最「凍齡」的皇室，大家首先想到的必是日本，這樣的奇蹟，但日本早已不限於皇室獨享，民間養生抗老也同樣落實。根據日本厚生勞動省2017年調查報告顯示，日本女性平均壽命達87.14歲，男性達80.98歲，就比例推算，未來將有半數女性與四分之一男性跨越九十歲大關；同時，日本逾100歲人瑞超過6500人，已連續46年呈正成長，日本的長壽紀錄再創新高，並高居世界第一。

而其中，位於沖繩的大宜味村，素有「長壽村」之稱，人口僅3500人，九十歲以上者就有80人、八十五歲以上者亦有150人，高齡比例堪稱世界之最；也正因此，日本「長壽村」的種種傳說不僅引人入勝，尤為各方專業積極尋求解答的神秘泉源。

這個長壽村的幕後主要推手，竟是一位道地台灣人——日本南越谷抗老院院長周東寬，他的醫學著作中有提出多項前瞻性醫學理論，涵蓋抗老、防疫與生活醫學，同時周東寬還是著名藝術家與慈善家，台灣南投紫南宮就是他家族的產業之一。

雖然已是日本皇室級抗老顧問，周東寬仍不改客家文化的質樸秉性，說著不太流利的中文表示，他希望自己對於抗老醫學的專業，不僅運用在皇室成員，更能從日本再普及到全世界，尤其台灣是他的故鄉，一定要把這些成就讓故鄉同胞共享成果，這也是他長期的夢想，雖然13歲後和父母定居日本，但他永遠不忘文化根源，並在日本也努力為故鄉文化播種。

周東寬除為現任日本抗老顧問、水素醫學會會長，更創立了日本若返抗老研究所。所謂「若返」，即為「時光返回」之意，蘊含為人類爭回逆天美肌宗旨。而水素，是日本現正風行的媒介元素，能夠從體內協助抗老機制，更是日本人長久以來對付老化的強力元素。由周東寬所帶領的水素醫學會，便是全亞洲最權威先驅的水素領域醫學研究單位。

在研究抗老醫學的過程中，周東寬發現羊水及胎盤是人類細胞的根本，如果能讓人恢復嬰兒時期在母體胎盤中浸泡羊水的狀態，將是修護回覆年輕細胞最好的方法。這個理論運用在皇室保養品上，其功效從近幾代皇室成員身上即能可知曉。之後成立的日本若返抗老研究所，就是把抗老研究成果——原肌素，耗時15年從上千種植物基因圖譜中，萃取出植物性胎盤與模擬羊水培養液功效，不僅成功地避免動物性胎盤有汙染及病變之疑慮，且效用相似度達99.98%，運用在肌膚抗老拉提縮小毛孔的功效，讓肌膚恢復年輕化。

駐日代表謝長廷十分推崇周東寬的成就，近期將兩人將推出共同著作。圖：周東寬提供

周東寬表示若返研究所將皇室等級的成份，從日本皇室普及到日本貴婦階層，但因其成份珍貴有限且供不應求，一直是明令禁止出口的成分。希望在2018可以將原肌素更普遍推廣給台灣愛美的同胞，讓故鄉人同步感受日本皇室等級的不老神話成分。同時他和駐日代表謝長廷共同著作，目前正在進行中，他相信新書絕對會給台日雙方帶來不小震撼。

(中時電子報)