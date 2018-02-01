朴子日新醫院朝修復轉型邁進 邀公民參與討論

2018年02月01日 11:40 中時 呂妍庭

日新醫院早年洋樓外觀。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣朴子市日新醫院歷經拆除保風波，現已成縣定古蹟，同時產權也被配天宮買下，未來將規畫做配天宮附設醫療文化館，1日雲林科技大學團隊選在已拆除受損的老醫生館舉辦日新醫院保存再利用工作坊，涂爐醫生的兩個女兒，嘉義市涂醒哲的姑姑也重返從小生長醫院，聽聽大家對父親一手建立的醫生館未來規畫。

82年歷史的日新醫院原本2013年要拆除賣給建商，因地方與文史工作者極力阻擋，歷經暫定古蹟、認股活動到古蹟指認，最後2015年由配天宮出資買下，為讓日新醫院進入實質修復活化，縣府去年也委託雲科大進行日新醫院調查研究修復再利用計畫，預計今年中會完成歷史、建築調查、修復再利用計畫，之後再進入細部設計，期望3年後能順利轉型成醫療文化館。

計畫協力主持人，雲科大文化資產維護系助理教授王新衡指出，因當初為了日新醫院未來定位，與廟方董事會折衝多時，最後定調成文化館，為聽取各界聲音，以及兼顧計畫周延性和未來營運方向，今特別邀請市民，甚至涂家後代大家一起來討論，並提出建議。

朴子市長王如經、配天宮董事長黃清田和文化觀光局長許有仁也參與座談，許有仁指出，待雲科大團隊提出相關細部設計後，文觀局會協助向文化部申請經費復舊整新。至於涂爐兩個女兒涂淑嬪和涂淑媛也回到老家走走看看，涂淑嬪說雖然醫院的外貌已不同於當年，但父親早年行醫穿梭院舍的身影歷歷在目。

(中時)