哪種被告最笨？ 檢察官揭密 貪小利出租人頭帳戶的人

2018年02月01日 11:42 中時 張孝義

台灣司法人權進步協會成員，台南地檢署檢察官柯博齡以辦案經驗指出，各地檢署起訴的詐騙案件中，有許多是提供銀行帳號、提款卡及密碼成為詐騙集團人頭帳戶的被告，這種被告最笨，只獲蠅頭小利，卻吃上官司還留下刑事紀錄。

柯博齡表示，詐騙集團在台橫行猖獗，甚至還可輸出國際，已讓台灣蒙上一層負面及不名譽的形象。為何詐騙集團抓不勝抓，今日集團遭警瓦解，明日可能又另起爐灶，歸究原因，所有之癥結在於「金流」。當詐騙集團費盡「千辛萬苦」將被害人的錢騙到某個帳戶，必須將該帳戶內的錢拿出來，才算是到手，若錢拿不出來，再多的錢匯至該帳戶，也沒有用，沒有人會笨到做這樣的白工，而要達到此目的，必須仰賴「幫手」。

許多民眾或分擔家計、或需錢孔急，有時看到應徵工作的「雇主」開出優沃的薪水，只需提供銀行帳號、提款卡及密碼，甚至有的民眾未曾見過「雇主」，就提供相關的帳號、提款卡，直到警方警方找上門，以幫助詐欺罪嫌送辦，起訴判刑，還要償還被害人損失。柯博齡指出，民眾不但沒有好處，還會刑案加身，得不償失。

柯博齡強調，詐騙集團可將錢從帳戶領出來的管道，不外乎用提款卡輸入密碼，從自動提款機提領，及持存摺、印章臨櫃提領。但就算是臨櫃提領，金融機構行員也一定會要求輸入提款密碼才能提領，所以「密碼」是各種提款方式的關鍵。

柯博齡說，密碼就是不應任意讓別人知道，是個人非常重要的東西，將如此重要的東西交給別人，進而遭詐騙集團用來訛詐他人，不論交付的理由，民眾將如此貴重物品交給別人，竟是素未謀面或完全不知底細來歷的人，顯不符常情，且應徵工作、貸款、中獎、退稅等等，又何須用到提款卡及密碼，亦與經驗法則有違，尤其是密碼，一旦有了密碼，搭配提款卡或存摺印章，對方等同於掌控了該帳戶，可自由存提款項，無形間就因此當了詐騙集團之幫手。

這些存摺、印章、提款卡及密碼之提供者，實務上經常會被警方以幫助詐欺罪嫌移送偵辦，不論最後有罪與否，因為民眾的提供行為，製造了詐騙集團的「金流」，讓詐騙集團因而坐大，均難辭其咎。柯博齡呼籲，處在現今網路及通訊發達的時代，虛擬與實境間相互影響，更需以謹慎的態度來面對，存摺、印章、提款卡及密碼等物品，用傳家寶的態度收藏，遇到任何理由要民眾交出這些東西時，請想起「詐騙集團的幫手」這幾個字。

(中時)