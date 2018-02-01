狗年新春玩出好兆頭 12生肖開運旅遊地大公開

2018狗年迎新春，距離戊戌狗年的立春日，也就是丁酉年農曆12月19日卯時（2018年2月4日早上5時28分），只剩下不到3天。國人春節假期邁入倒數，今年計畫到哪兒旅遊呢？全球旅遊搜尋引擎特別公布12生肖旅遊指南，看看狗年要怎麼玩，最能玩出新春好兆頭，祈求好運「汪汪」來！又哪些人在出遊時要多小心留意呢？
旅遊搜尋引擎KAYAK公布2018狗年12生肖開運旅遊攻略：
▶生肖屬鼠（2008，1996，1984，1972，1960，1948）
由於今年屬鼠的方位是正北方，對屬鼠的較無幫助，因此屬鼠的人不建議到正北方旅遊，玄學上稱為「伏吟」。因此，屬鼠的旅客今年可以考慮東北方、西南方等地的旅遊城市，尤其是西南方更是旅遊首選！建議到這些地方旅遊要買些屬金的物品，例如黃金首飾等，或者利用將剩餘的硬幣，紙幣放在家中財位（一般是家中大門對角的角落）。
推薦開運旅遊地：越南峴港及胡志明市、泰國曼谷及普吉島，新加坡、馬來西亞吉隆坡及檳城、柬埔寨暹粒、斯里蘭卡可倫坡、馬爾地夫馬累、南非開普敦、日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩、韓國首爾、釜山、濟州
▶生肖屬牛（2009，1997，1985，1973，1961，1949）
在狗年沒有與太歲有沖、刑、害之苦等等，所以屬牛的旅客可以放心地去旅遊，推薦首選旅遊城市為東北方。
推薦開運旅遊地：日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩，韓國首爾、釜山、濟州
▶生肖屬虎（2010，1998，1986，1974，1962，1950）
屬虎的人在狗年與太歲三合成象，可借助狗年之力到西北方或到東北方遊玩，對於運勢都有幫助。
推薦開運旅遊地：西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科、聖彼得堡、瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克、日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩，韓國首爾、釜山、濟州
▶生肖屬兔（2011，1999，1987，1975，1963，1951）
這是一個與太歲六合之生肖，盡得流年之利，可到西北方及西南方遊玩！而屬兔的生意人更適合到東南方接財神。此外，尚未有姻緣者也可在此處吸收桃花之氣。
推薦開運旅遊地：越南峴港及胡志明市、泰國曼谷及普吉島、新加坡、馬來西亞檳城、柬埔寨暹粒、斯里蘭卡可倫坡、馬爾地夫馬累、南非開普敦、西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科、聖彼得堡、瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克、美國關島、塞班島、澳洲凱恩斯、布里斯本、雪梨、紐西蘭奧克蘭、塔斯梅尼亞
▶生肖屬龍（2012，2000，1988，1976，1964，1952）
今年屬龍是沖太歲的生肖，要避免到西北方旅遊；由於屬龍的本命方八白吉星到，故建議到東南方遊玩，但遊玩要以靜態為主。
推薦開運旅遊地：美國關島、塞班島、澳洲凱恩斯、布里斯本、雪梨、紐西蘭奧克蘭、塔斯梅尼亞
▶生肖屬蛇（2013，2001，1989，1977，1965，1953）
屬蛇的旅客在狗年沒有與太歲有沖、刑、害之苦等等，所以可以放心去旅遊，首選旅遊地為東北方、西北方的城市。
推薦開運旅遊地：日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩，韓國首爾、釜山、濟州 、西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科、聖彼得堡、瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克
▶生肖屬馬（2014，2002，1990，1978，1966，1954）
屬馬的在狗年與太歲三合成象，也可與屬虎的人同遊西北方或東北方城市，一起借助狗年之力，迎接更美好的一整年。
推薦開運旅遊地：西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科、聖彼得堡、瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克、日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩、韓國首爾、釜山、濟州
▶生肖屬羊（2015，2003，1991，1979，1967，1955）
在狗年無與太歲有沖、刑、害之苦等等，所以屬羊的人可以放心去旅遊，旅遊首選為東北方、南方。
推薦開運旅遊地：日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩、韓國首爾、釜山、濟州 、馬來西亞古晉、沙巴、印尼峇里島、汶萊、澳州伯斯
▶生肖屬猴（2016，2004，1992，1980，1968，1956）
今年屬猴的大吉方位是西南方，如果需要貴人相助，也可向這方向旅遊迎接好運勢，而南方也是求名利的好地方。
推薦開運旅遊地：越南峴港及胡志明市、泰國曼谷及普吉島、新加坡、馬來西亞吉隆坡沙巴、、古晉及檳城、柬埔寨暹粒、馬爾地夫馬累、南非開普敦、印尼峇里島、汶萊、澳州伯斯
▶生肖屬雞（2017，2005，1993，1981，1969，1957）
屬雞的在狗年應以一些較為靜態旅遊為主，例如參觀名勝古蹟等，可選擇到西方一些歐洲古老國度去進行深度旅遊。
推薦開運旅遊地：英國倫敦、愛爾蘭都柏林、義大利羅馬、法國巴黎、奧地利維也納、瑞士蘇黎世、捷克布拉格
▶生肖屬狗（2018，2006，1994，1982，1970，1958）
屬狗的朋友今年是本命年，可選擇到西北方去旅遊，增添好運。
推薦開運旅遊地：西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科及聖彼得堡，瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克
俄羅斯「凡爾賽宮」——聖彼得堡彼得大帝夏宮
▶生肖屬豬（2019，2007，1995，1983，1971，1958）
屬豬的朋友今年會較為懶惰，因此旅遊以短途為主，方向以東南、南方、西南最佳。
推薦開運旅遊地：柬埔寨暹粒、越南峴港、胡志明市、泰國曼谷、普吉島、新加坡、馬來西亞吉隆坡、檳城、沙巴
今年有8個年份的人要避免探病問喪，因為這些年份出生的人在今年被認為是「太歲壓祭主」，旅遊時也要小心為上：
癸未年 – 2003年，1943年 – 屬羊
壬辰年 – 2012年，1952年 – 屬龍
甲戌年 – 1994年 – 屬狗
乙丑年 – 1985年 – 屬牛
丙辰年 – 1976年 – 屬龍
丁未年 – 1967年 – 屬羊
(中時電子報)