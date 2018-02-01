狗年新春玩出好兆頭 12生肖開運旅遊地大公開

2018年02月01日 11:51 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

2018狗年迎新春，距離戊戌狗年的立春日，也就是丁酉年農曆12月19日卯時（2018年2月4日早上5時28分），只剩下不到3天。國人春節假期邁入倒數，今年計畫到哪兒旅遊呢？全球旅遊搜尋引擎特別公布12生肖旅遊指南，看看狗年要怎麼玩，最能玩出新春好兆頭，祈求好運「汪汪」來！又哪些人在出遊時要多小心留意呢？

俄羅斯「凡爾賽宮」聖彼得堡彼得大帝夏宮。（圖／KAYAK提供）

旅遊搜尋引擎KAYAK公布2018狗年12生肖開運旅遊攻略：

▶生肖屬鼠（2008，1996，1984，1972，1960，1948）

由於今年屬鼠的方位是正北方，對屬鼠的較無幫助，因此屬鼠的人不建議到正北方旅遊，玄學上稱為「伏吟」。因此，屬鼠的旅客今年可以考慮東北方、西南方等地的旅遊城市，尤其是西南方更是旅遊首選！建議到這些地方旅遊要買些屬金的物品，例如黃金首飾等，或者利用將剩餘的硬幣，紙幣放在家中財位（一般是家中大門對角的角落）。

推薦開運旅遊地：越南峴港及胡志明市、泰國曼谷及普吉島，新加坡、馬來西亞吉隆坡及檳城、柬埔寨暹粒、斯里蘭卡可倫坡、馬爾地夫馬累、南非開普敦、日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩、韓國首爾、釜山、濟州

▶生肖屬牛（2009，1997，1985，1973，1961，1949）

在狗年沒有與太歲有沖、刑、害之苦等等，所以屬牛的旅客可以放心地去旅遊，推薦首選旅遊城市為東北方。

推薦開運旅遊地：日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩，韓國首爾、釜山、濟州

▶生肖屬虎（2010，1998，1986，1974，1962，1950）

屬虎的人在狗年與太歲三合成象，可借助狗年之力到西北方或到東北方遊玩，對於運勢都有幫助。

推薦開運旅遊地：西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科、聖彼得堡、瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克、日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩，韓國首爾、釜山、濟州

新加坡濱海灣花園有著猶如阿凡達國度的奇幻視覺，讓人深陷巨大的綠色世界。（圖／KAYAK提供）

▶生肖屬兔（2011，1999，1987，1975，1963，1951）

這是一個與太歲六合之生肖，盡得流年之利，可到西北方及西南方遊玩！而屬兔的生意人更適合到東南方接財神。此外，尚未有姻緣者也可在此處吸收桃花之氣。

推薦開運旅遊地：越南峴港及胡志明市、泰國曼谷及普吉島、新加坡、馬來西亞檳城、柬埔寨暹粒、斯里蘭卡可倫坡、馬爾地夫馬累、南非開普敦、西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科、聖彼得堡、瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克、美國關島、塞班島、澳洲凱恩斯、布里斯本、雪梨、紐西蘭奧克蘭、塔斯梅尼亞

▶生肖屬龍（2012，2000，1988，1976，1964，1952）

今年屬龍是沖太歲的生肖，要避免到西北方旅遊；由於屬龍的本命方八白吉星到，故建議到東南方遊玩，但遊玩要以靜態為主。

推薦開運旅遊地：美國關島、塞班島、澳洲凱恩斯、布里斯本、雪梨、紐西蘭奧克蘭、塔斯梅尼亞

▶生肖屬蛇（2013，2001，1989，1977，1965，1953）

屬蛇的旅客在狗年沒有與太歲有沖、刑、害之苦等等，所以可以放心去旅遊，首選旅遊地為東北方、西北方的城市。

推薦開運旅遊地：日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩，韓國首爾、釜山、濟州 、西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科、聖彼得堡、瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克

▶生肖屬馬（2014，2002，1990，1978，1966，1954）

屬馬的在狗年與太歲三合成象，也可與屬虎的人同遊西北方或東北方城市，一起借助狗年之力，迎接更美好的一整年。

推薦開運旅遊地：西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科、聖彼得堡、瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克、日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩、韓國首爾、釜山、濟州

▶生肖屬羊（2015，2003，1991，1979，1967，1955）

在狗年無與太歲有沖、刑、害之苦等等，所以屬羊的人可以放心去旅遊，旅遊首選為東北方、南方。

推薦開運旅遊地：日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩、韓國首爾、釜山、濟州 、馬來西亞古晉、沙巴、印尼峇里島、汶萊、澳州伯斯

▶生肖屬猴（2016，2004，1992，1980，1968，1956）

今年屬猴的大吉方位是西南方，如果需要貴人相助，也可向這方向旅遊迎接好運勢，而南方也是求名利的好地方。

推薦開運旅遊地：越南峴港及胡志明市、泰國曼谷及普吉島、新加坡、馬來西亞吉隆坡沙巴、、古晉及檳城、柬埔寨暹粒、馬爾地夫馬累、南非開普敦、印尼峇里島、汶萊、澳州伯斯

▶生肖屬雞（2017，2005，1993，1981，1969，1957）

屬雞的在狗年應以一些較為靜態旅遊為主，例如參觀名勝古蹟等，可選擇到西方一些歐洲古老國度去進行深度旅遊。

推薦開運旅遊地：英國倫敦、愛爾蘭都柏林、義大利羅馬、法國巴黎、奧地利維也納、瑞士蘇黎世、捷克布拉格

▶生肖屬狗（2018，2006，1994，1982，1970，1958）

屬狗的朋友今年是本命年，可選擇到西北方去旅遊，增添好運。

推薦開運旅遊地：西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科及聖彼得堡，瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克

俄羅斯「凡爾賽宮」——聖彼得堡彼得大帝夏宮

▶生肖屬豬（2019，2007，1995，1983，1971，1958）

屬豬的朋友今年會較為懶惰，因此旅遊以短途為主，方向以東南、南方、西南最佳。

推薦開運旅遊地：柬埔寨暹粒、越南峴港、胡志明市、泰國曼谷、普吉島、新加坡、馬來西亞吉隆坡、檳城、沙巴

2018狗年開運旅遊攻略：12生肖旅遊指南。（圖／KAYAK提供）

今年有8個年份的人要避免探病問喪，因為這些年份出生的人在今年被認為是「太歲壓祭主」，旅遊時也要小心為上：

癸未年 – 2003年，1943年 – 屬羊

壬辰年 – 2012年，1952年 – 屬龍

甲戌年 – 1994年 – 屬狗

乙丑年 – 1985年 – 屬牛

丙辰年 – 1976年 – 屬龍

丁未年 – 1967年 – 屬羊

(中時電子報)