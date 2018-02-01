因應春運熱潮 陸擴大復興號高鐵行駛範圍

因應春運高峰，大陸擴大復興號高鐵列車的營運範圍。（圖/新華社）

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中時電子報

據大陸看看新聞報導，被暱稱為「地表最多人同時移動」的大陸春節運輸，於今日（2/1）正式拉開序幕。上海鐵路局為因應龐大的流動人口需求，決定加開17列新型「復興號」高鐵，讓復興號的行駛範圍擴大至上海、浙江、江蘇、安徽、江西、湖南、廣西七個行政區，同時亦增調10組動車，讓上海地區的民眾能不受塞車之苦。

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除了復興號外，大陸官方也在北京、廣州、滬寧杭三大客流集中地區增加班次，並利用新通車的西部動脈西成、蘭渝和渝貴鐵路，緩解民眾返鄉的急迫需求。春節前夕每日加開576對列車，增加911萬座位；春節後則是每日加開665對，增加933萬座位，勢必能讓歷年惱人的春運得以紓解。

兩代大陸高鐵列車：和諧號（圖右）與復興號（圖左）並列。（圖/新華社）

首批被命名為復興號的列車組，由中國鐵路總公司研發生產，分為「CR400AF」和「CR400BF」兩種型號。據中國鐵路總公司規定，新型列車組均採用以該公司英文縮寫「CR」為開頭，也是統整未來不同車種的一個標準化平臺。型號中的「400」為速度等級代碼，代表該型動車組試驗速度可達時速400公里以上，實際運行最高時速為350公里；A和B為企業代碼，代表生產廠家；「F」為技術類型代碼。

為了讓乘客更加便利，乘客還能在搭車前一小時上網訂餐，即可在旅途中同步享用各地的特產與美食。此外，對於臺灣旅客而言，還有另一個便利措施：擴大卡式臺胞證自助取售票的機制，目前在廣東省境內、京廣、京滬、杭深等線內所有高鐵車站，共有329座車站能讓臺灣旅客免除排隊購票，因而能省下大把時間。

(中時電子報)

文章來源：鐵路部門出臺春運十大便民措施：擴大復興號開行範圍

文章來源：上鐵集團明起擴大“復興號”開行範圍

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