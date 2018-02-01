《全台最速報》朱立倫期許 蔣萬安應扮更重要角色

2018年02月01日 11:50 中時電子報 綜合報導

◎朱立倫期許 蔣萬安應扮更重要角色

新北市長朱立倫1日上午出席土城醫院工程會勘，會後媒體問及如何看待國民黨政治新星的蔣萬安，是否在蔣身上看到自己當年的影子，朱立倫表示，對國民黨來說能夠培育更多優秀的年輕世代投入政治是很重要的，萬安很年輕，我覺得他應該扮演更重要的角色，應該多給他鼓勵。

◎央行總裁人選出爐 政院宣布楊金龍接任

中央銀行總裁彭淮南將於本月退休，行政院剛剛宣布由副總裁楊金龍接任總裁，至於楊金龍留下副總裁遺缺，將由楊金龍自行遴選後對外宣布。

◎台首位市長赴歐洲議會演說 柯P提「台北價值」

台北市長柯文哲目前在歐洲參訪，台灣時間2月1日凌晨，他受邀前往歐洲議會晚餐與演講，是台灣首個在歐洲議會發表演講的縣市首長。15分鐘演說中，柯文哲沒有提到蔡英文總統說的「台灣價值」，但卻強調民主、自由、多元、開放人權、法治、永續的「台北價值」。

◎雲林十大伴手禮 提供民眾春節送禮選擇

雲林縣農特產豐富，每年舉辦十大伴手禮競賽，已邁入第10個年頭，因應春節到來，雲林縣府網羅各類型農特產品，由縣農會與縣府合資的台灣雲林農產物流中心公司整合伴手禮廠商，推出新春專屬的伴手禮組合，提供消費者送禮的選擇。

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(中時電子報)