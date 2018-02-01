大陸2018春運啟動 鐵路運輸預計達3.9億人次

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被稱為世界最大規模週期性人口遷移的大陸「春運」1日正式啟動，其中大陸縱橫交錯的鐵路運輸是返鄉過年最重要途徑。上海《澎湃新聞》報導稱，在這場為期40天的春運歷程中，今年大陸鐵路預計發送的旅客將達3.9億人次，相比往年，同比增加3131萬人次，增長8.8％，日均955萬人次。

上海《澎湃新聞》指出，今年的鐵路春運客流結構，也呈現出新的特徵，首先探親與學生返鄉保持穩定，但旅遊出行比例卻上升，這些數據與曲線，折射著大陸經濟社會的新變化。

報導稱，今年的春運購票體驗，與往年相比也有所不同，售票過程變得更加快捷順暢，購票的成功率也有所提升。為此，售票網站將日售票能力從1000萬張提高到了1500萬張。

值得一提的是，報導稱，港澳台旅客也將在今年的春運購票中享受到自助便利，中國鐵路總公司擴大加裝了專用識讀設備自動售取票機的車站範圍，在現有329個站1859台支援卡式台胞證和回鄉證辦理自助購取票服務的基礎上，實現省級以上城市所在地車站、廣東省境內高鐵車站、京廣、京滬、杭深線所有高鐵車站全覆蓋，同時對加裝改造的自動售票機張貼明顯標識，方便旅客使用。

報導稱，為了讓春運不再艱難，中國鐵路總公司今年通過多種措施，最大限度地擴大了春運運輸能力，春節前平均每天可提供運能911萬席位，同比增長5.2％；春節後平均每天可提供運能933萬席位，同比增長5.3％。

此外，車站與列車的「廁所革命」也在今年的春運展開。春運前，已啟動「衛生達標活動」，重點解決廁所設備設施故障，消除衛生死角，改善通風條件。春運期間，對於全路站的車廁所，也將開展全覆蓋監督檢查，及時發現整治。「值得每個人期待」。

(中時)

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