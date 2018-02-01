過年大掃除如何打掃最乾淨？家事達人告訴你

2018年02月01日 14:39 中時 廖德修

「國家清潔周」宣傳海報。（圖／環保署提供）

年關將至，家家戶戶都要大掃除，為了聯結傳統農曆12月24日「清屯日」習俗，環保署把今年「國家清潔周」定在國曆2月9日至15日，並請家事達人、「彭婉如基金會」資深家事督導趙翠君，示範怎麼打掃才能事半功倍。

趙翠君表示，事前要檢視居家環境，確認清掃範圍、盤點清潔用具，最好全家總動員，若能社區鄰里互助合作則最理想。記住「由上而下、由內向外、由小到大」，即從高處（天花板）向下清理，從小家具、小空間擴大到大家具、大空間，再由房間打掃到客廳、戶外。

還要注意清除孳生源，謹記「巡、倒、清、理」4字訣，即巡視家戶內外容器，將積水倒掉，不必要的器物分類清除，留下的器物也要刷洗，去除蚊蠅等害蟲與幼蟲、蟲卵。

趙翠君說，清潔工作的技巧也要留意，例如窗戶，可將抹布沾水約8分溼先除塵，再用刮刀清潔玻璃。窗溝則可把菜瓜布切成數等分至9等分，即可擦拭到所有縫隙。擦桌子亦有小撇步，可把抹布摺成8面，順著同一個方向擦，不要來回擦拭，這樣永遠不會乾淨。

環保署環境衛生及毒物管理處長袁紹英補充說，抹布摺成8面再換面擦拭家具桌椅，可避免一直清洗、換水，符合今年大掃除減少用水，節省水資源的訴求。清潔濟方面，除選購有環保標章的產品，亦可DIY；用小蘇打除油垢、檸檬酸除水垢。或把漂白水、清水以1:99比例稀釋，及酒精、清水以3比1比例調和，都可用來消毒，適合有幼兒的家庭。

環保署為鼓勵民眾響應國家清潔周，即日起至2月15日，只要在「生活Ecolife，生活好輕鬆」Facebook粉絲團「愛環保、抽金狗、新春好彩頭」活動貼文、按讚，且於貼文下方留言標註「#生活Ecolife，生活好輕鬆」，拍照上傳「大掃除過程照片」，就有機會抽中狗年套幣20名，如再上傳「使用環保標章清潔用品」照片，可額外獲1次抽獎機會。

(中時)