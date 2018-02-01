微波食品加熱塑膠會釋毒素？專家：守住2關鍵免擔心

2018年02月01日 12:17 中時電子報 林郁庭

過去多次食安風波以及塑膠戴奧辛、塑化劑等危害，讓民眾擔心塑膠放進微波裡面加熱，是否會有毒？專家表示，其實這些冷凍調理食品的包材，都經過認證是安全的。只要按照包裝上的建議溫度微波，以及不反覆重新微波，就可以避免因為過熱導致有毒物質的產生。

醫護人員團隊網站「VItaminS愛他命」解釋，目前市面上大多數的微波爐專用塑膠容器，已採用第5類塑膠聚丙烯（Polypropylene，PP）材質，耐熱溫度與化學穩定性都比較高。過去塑化劑事件而讓人感到擔心的第3類塑膠聚氯乙烯（PolyVinyl Chloride，PVC），因為耐熱溫度過低，加熱過程中可能會放出氯，廠商基本上不會拿來當微波的包裝。

微波後封膜會變形並不代表有毒，這其實是物體受熱後「熱脹冷縮」的正常現象，特別是在一些微波食品密閉的情況下，被加熱的水氣以及空氣就容易導致塑料變形。

這些微波材質都被認證過是安全的，但VItaminS愛他命提醒，微波的塑膠包材是否會釋出有毒物質的關鍵在於「溫度」，基本上廠商標示的加熱溫度建議都不會過熱，即使愛吃燒燙燙食物，也須按照包裝上的建議來微波，如此才可以避免因為過熱導致有毒物質的產生。

另外，不同的材質耐熱程度也不一樣，尤其是那些標示為一次性使用的微波包材，絕對「不可以重複耐熱」，這種微波材質用過就應該要丟棄，非常不建議重複使用，以免有毒物質的釋放。

(中時電子報)