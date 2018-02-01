2018年02月01日 13:12 中時 李文正

斬蔣公銅像辯稱當尿桶 檢察官追加竊盜罪

台灣建國工程隊成員郭建國（本名郭志剛）不滿蔣公銅像矗立在陽明山國家公園，去年4月間，持菜刀、鋸子等工具，將花鐘附近的銅像「斬首」，事後在黨部附近的廂型車內發現斷首，檢方依毀損罪起訴，士林地院今（1日）上午開庭，郭號召支持群眾到法院聲援，他辯稱是將斷首帶回去「紀念」，後又改口稱「當尿桶」，檢方認為除毀損罪外，攜帶凶器破壞銅像，粗估斷首價值數百元，追加「加重竊盜罪」，郭立刻面露不悅。

郭開庭時辯稱，「斬首行動」是行為藝術，為促進轉型正義，移除威權象徵，同時認為，台北市政府並非銅像所有權人，無權提出告訴。但市府人員作證，公園路燈管理處管理很多樹木，都沒有列清冊，主張銅像是民國68年，由3個不同的單位捐贈給市府，證明銅像屬於市府的財產。

檢察官認為，像是鐵欄杆、水溝蓋，都沒有列清冊，但仍不能任意破壞。合議庭詢問，破壞銅像頭部後，為何沒有放在現場？反將斷首帶走，案發後警方在北市慶城街一輛廂型車內發現贓物，郭辯稱是要「紀念」，等到台灣國建立後，或是成立228罪犯紀念館成立時，他會捐獻出來。

公訴檢察官立刻說，依照證據顯示，郭攜帶菜刀、鋸子、榔頭和安全帽，屬於攜帶兇器，斷首若秤重來賣，可以獲利數百元，已經犯下加重竊盜。合議庭立刻提示證據，詢問郭犯案時是否有其他人，若有共犯，罪責比一般毀損罪要高出許多，郭立刻以自己一人所為，不記得現場是否還有其他人，後又以「拒絕回答」，不願回答法官的問題。

郭聽到檢察官增加犯罪法條，稱沒有要將斷首據為己有，說「紀念」民族救星是反諷，老實說是要「洩恨」，更不會為了幾百元砍蔣介石銅像，合議庭諭知，你要和律師研究，針對加重竊盜該如何答辯，訂4月12日上午續行審理程序。

(中時)