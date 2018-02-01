高醫大董事長：下屆校長絕不重選

2018年02月01日 12:38 中時 呂素麗

高醫大董事長陳建志的說法（影/呂素麗攝）

別讓高醫校長遴選成為第二個台大！高雄醫學大學董事會1日召開記者會，重申第8任校長遴選過程一切合法，希望教育部「懸崖勒馬」；董事長陳建志堅決表示，3位董事資格疑義，教育部在法理上站不住腳，絕對會提出行政救濟，至於校長遴選一切合法，董事會立場是絕不會重選校長。

高醫大校長劉景寬任期將於今年6月30日屆滿，董事會依法選出現任交通大學生物科技學院院長鐘育志為下任校長，目前送教育部核定中；但教育部認為，李惠娥、賴文德及吳俊仁3位董事是職工，依法不能出任董事，故董事會依法選出的第8任校長也不合法；鐘育志能否在今年7月1日上任，仍在未定之數。

高醫大董事會法律顧問李勝琛批評教育部擴大解釋法令，爭議來自對職工的認定，希望教育部懸崖勒馬，回到法律立場，盡速核定校長任聘案。董事會祕書蕭世槐也呼籲「別讓高醫校長遴選成為第2個台大」。

蕭世槐說，依高雄醫學大學職員工任用辦法規定，職工是指工友、司機等，不包括醫師和教授，李惠娥、賴文德及吳俊仁3位董事，是醫師也是教授，但不是職工，且分別於2014年、2016年及2017年受聘為董事，皆獲教育部核定，其中李、賴兩人歷任第17、18屆董事，也都連續獲得教育部核定，如今教育部「昨是今非」，推翻先前的核定，令人無法接受。

反董事會的高醫大校友總會理事長藍傳勝則認為，主治醫師百分之百是員工，更是職工，台大校長遴選整個過程是公開，高醫大校長遴選是黑箱作業，「無法服人」。

(中時)