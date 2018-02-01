搶訂便宜機票有訣竅 Expedia教這招

智遊網公布訂便宜機票最佳時機。（圖／Expedia)

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赴國外旅行，如何搶訂廉價機票？什麼時機訂才適合？Expedia智遊網與ARC航空報告公司(the Airlines Reporting Corporation) 共同發布「2018年航空旅行前景報告」，其中針對全球經濟艙和商務艙/頭等艙航班調查資料顯示，若是選擇從亞洲出發飛往歐美國家，最佳訂票時機為出發前30天以前預訂機票，較容易獲得最低的票價。

不過，國人如果是訂從台灣飛往日、韓熱門航線的機票，Expidia還是建議越早訂越便宜。Expedia也推薦台灣旅客在周日的時間預訂經濟艙機票，避開周五訂票，又以出發日期選擇在周四，避開周六出發，較能找到最便宜的票價。

而商務艙/頭等艙航班的旅客則是在周六、周日預訂機票，以及周五或周日時出發機票較便宜。Expedia建議想犒賞自己搭趟商務艙/頭等艙航班的旅客，可以掌握這個小技巧，訂到划算的商務艙/頭等艙票價，最高及最低支付票價差額高達15％至120％呢。

Expedia智遊網與ARC航空報告公司是依據全球航點，從2016年至2017年的平均機票價格、航班預訂、出發和抵達趨勢，幫助旅客節省2018年的機票費用，規畫整年度的旅遊計畫。另外，Expedia.com.tw針對台灣旅客往年訂購機票和飯店記錄整理出最便宜和最昂貴的時機，並推薦2018年新年假期5大CP值最高旅遊目的地，希望全台旅人都可以在新的一年有個完美旅行。

「2018年航空旅行前景報告」今年已是第四年針對全球國內、國際航點進行飛行數據調查統計，也是首次分別依經濟艙和商務艙/頭等艙航班旅客訂購資料進行分析，並根據 2016年9月至2017年8月的數據分析，提供旅客掌握最佳訂票時機的訣竅。

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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