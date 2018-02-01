陸網民逼近8億 近7成使用電子支付

2018年02月01日 14:22 中時 陳柏廷

隨着行動裝置在全球愈來愈普及，大陸網民數目亦呈上升趨勢。大陸互聯網絡信息中心（CNNIC）日前公布的最新數據顯示，截至去年12月，大陸網民規模高達7.72億，當中手機網民占比達97.5％。使用電子支付的人群亦較往年增加，提升至65.5％；購買互聯網理財產品的網民，亦達到1.29億人次。

香港「東網」報導，CNNIC 1月31日發布第41次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，指出線上線下服務融合加速、網絡扶貧大力開展等條件，為網民規模增長提供推動力。至去年尾，大陸網民的普及率已達55.8％，超過全球平均水準的51.7％。

不過，雖然手機上網的使用率，由2016年的95.1％提升至97.5％，但電腦、平板電腦的使用率則出現下降，反映手機不斷擠占其他個人上網設備的使用。

報告還稱，網絡娛樂類用戶去年仍保持高速增長，當中以網路直播增長率最高，達到22.6％，其中逾半為遊戲直播、真人直播用戶。除一般悠閒娛樂外，電子支付、電子商務的使用亦有所增加。其中，去年首11個月的電子商務平台收入達2188億元人民幣（近2770億港元），同比增長高達43.4％。

報告指出，在相關法例出台後，網絡安全逐步提升。據報，網民遭遇網絡安全問題的比例明顯下降，高達47.4％的網民表示在過去半年中並未遇到過任何網絡安全問題，較2016年提升17.9％。

中國互聯網絡信息中心副主任張曉稱，大陸互聯網商業模式不斷創新、線上線下服務融合加速，公共服務線上化步伐加快，成為網民規模增長推動力。信息化服務快速普及、網絡扶貧大力開展、公共服務水平顯著提升，讓廣大人民群眾在共享互聯網發展成果上擁有了更多獲得感。

(中時)