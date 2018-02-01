婦聯會不簽行政契約是否下台負責 葉俊榮顧左右而言他

內政部長葉俊榮1日接受廣播節目專訪，談婦聯會改革爭議與內閣改組議題。(黃世麒攝)

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內政部長葉俊榮1日接受廣播節目專訪，談婦聯會改革爭議，並出示之前與婦聯會開會的紀錄，強調內政部的方案是得到包括辜嚴倬雲在內的人士同意，不解為何後來會反悔。(黃世麒攝)
內政部長葉俊榮1日接受廣播節目專訪，談婦聯會改革爭議，並出示之前與婦聯會開會的紀錄，強調內政部的方案是得到包括辜嚴倬雲在內的人士同意，不解為何後來會反悔。(黃世麒攝)

婦聯會昨決議不和內政部簽行政契約，此舉引發民進黨內質疑，認為內政部長葉俊榮的懷柔政策失敗，並預告葉將負政治責任。對此，葉俊榮今受訪時顧左右而言他，沒正面回應是否要負政治責任，強調他處理婦聯會不要讓外界覺得被追殺，「一點都不認為過去這段時間白走」。

由於婦聯會昨翻案決議拒簽行政契約，引發外界關注，葉俊榮今接受廣播節目專訪，會後頻頻被追問是否會被列入「內閣改組」名單。他表示尊重大家的判斷，但隨後開始宣導過年交通、提款安全，國人要注意一氧化碳中毒，內政部會持續關注相關業務。

對於綠委不滿葉處理婦聯會太過懷仁，葉俊榮說，婦聯會非「不當監禁、不當逮捕」議題，而是財富的不正義，他處理婦聯會採取互為協商，不要讓外界感覺是追殺，「我覺得這樣的方向是對的」。葉隨後開始說起東德婦女會的轉型，值得婦聯會借鏡，「一點都不認為過去的時間白走」，表示婦聯會內部願意改革的人都已表態。

葉俊榮受訪時，也再度秀出去年7月婦聯會去函內政部的公文及會議記錄，表明「組織落實民主轉型、資產捐國庫做公益、會務接受公共監督」等三方向，當時承辦人員是一字一句唸給辜嚴倬雲後才同意通過的，且包含辜嚴及所有常委都有簽名。

葉說，辜嚴稱拒絕簽署不清不楚的行政契約，「我覺得的是對不起新的時代的要求」，表示取之於公眾的資產，要勇於面對不該一直死守。他坦言，多數人認為婦聯會應該走的中道，被兩個極端影響糟蹋了，他為此感覺不安。

但葉俊榮強調，「婦聯會的議題不是結束，而是另一階段的開始」，內政部還是會繼續協助婦聯會的組織轉型。他說，婦聯會必須接受公共監督，不是自己的錢也不該抱著不放，期許婦聯會的成員未來不要受到不當因素的影響，對的事還是要勇敢去做。

(中時)

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