亞太師生抗議 不知學校明天在哪裡

2018年02月01日 13:31 中時 林志成

「教育部賤賣亞太，怡盛保全還民公產」，亞太創意技術學院2016年7月由怡盛保全接手經營，但1年多來，逼退老師及要學生轉學，引發抱怨，亞太師生今天上午到教育部前抗議，要求教育部負起責任處理，不讓他們難過這個年。

教育部技職司專門委員柯今尉回應，已發文要求亞太校方在2月6日前釐清欠薪疑義或歸還積欠教職員的薪水，並在2月底前補足設校基金1億元及將校產信託，否則107學年將被停招處分。

高教工會今天帶領亞太師生共2、30人到教育部前抗議，他們表示，亞太創意技術學院因辦學出問題，2002年由教育部接管改由公益董事經營，但到2016年7月時，怡盛保全集團僅花1.5億元就取得亞太的經營權，「教育部拱手將學校讓給財團」。

高教工會組織部主任林柏儀說，光是亞太教職員遭欠新部分，自2014年至今，即多達3094萬元。至今亞太教職員學術研究費都還遭違法打三折，平均每人遭減欠薪多達百萬元。

林柏儀表示，怡盛保全根本不想辦學，過去一年多來，將亞太多數科系申請停招，然後逼退老師及把學生轉走，主要目的是要將學校辦倒，再藉由轉型為文教、社福機構侵吞10多億校產。原先亞太校長高永光任職到昨天，隨即轉往國民黨智庫擔任執行長，學校明天不知在哪？

亞太黃老師說，怡盛保全接管亞太後的惡劣作為，讓師生的怒火已經瀕臨臨界點。過去一年多來，亞太的學生從3000多人降為800多人，其中有800多人是被迫轉學，許多老師也被逼退，這樣的經營者，他們無法忍受。

亞太師生提出兩項要求，一、教育部立即介入或召集會議，命亞太償還全數欠薪；二、解散由怡盛保全主導的董事會，回歸公益董事治理，以保障師生權益。他們揚言，如果教育部未有正面回應，將在教育部前「埋鍋造飯」，持續靜坐抗議。

(中時)