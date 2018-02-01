谷關七雄超熱門 東卯山頂視野絕美

2018年02月01日 13:32 中時 王文吉

東卯山部分路段設置拉繩，有經驗山友必備登山杖、登山鞋和手套，也會結伴同行。（山友江鎮祥提供）

東卯山難度不高，路徑也很清楚，有經驗的山友可輕裝上山，初次挑戰必須裝備齊全，行前應評估體能、腳程並作足功課。（王文吉攝）

東卯山步道路跡清楚，且皆有樹蔭，攀登不怕曬黑，但沿途有許多捷徑，不注意可能會走錯。（王文吉攝）

「谷關七雄」為中部熱門的登山路線，均屬中級山，路段多為土石路面、坡度較為陡峭，來回平均耗時7至8小時，需具備一定體能；近年許多山友熱衷蒐集「攻頂完攀照」，有國中生畢業前征服7座名山，連台中市長林佳龍、市議員張雅旻也曾挑戰唐麻單山及波津加山。

谷關七雄包括八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山，其中排行老五的東卯山，標高1690公尺，步道全長6.7公里，前段為台電保線道路，後段則依山勢走向修築，全程以「Z」字型蜿蜒向上。

東卯山步道路跡清楚，且皆有樹蔭，攀登不怕曬黑，但沿途有許多捷徑，不注意可能會走錯，登頂前需攀繩征服岩壁。山友一致推薦「東卯山」攻頂後的360度視野，天氣良好時，除可遠眺松鶴部落，新山、馬崙山、八仙山、唐麻丹山等山巒美景，盡收眼底，另一邊可見屋我尾山、稍來和鳶嘴，甚至看得到大雪山。

山友江鎮祥表示，東卯山最後0.5k，坡度急升還需攀爬，需花較多力氣，爬完最後一段，迎接而來的，就是登頂風光；他也表示，在七雄當中，東卯山難度不高，路徑也很清楚，有經驗的山友可輕裝上山，但初次挑戰，還是得要裝備齊全，水、補充體力的糧食都要帶。

近年許多山友熱衷蒐集谷關七雄「完攀照」，卻因準備不足、體力不支或迷路鎩羽而歸，讓救難隊員疲於奔命。台中市消防局長蕭煥章呼籲，谷關七雄與一般登山步道不同，攀登前應評估體能、腳程並作足功課，攜帶足夠照明設備、水、糧食、雨具、手機或無線電及哨子，不能以「大坑步道」健走心態面對。

(中時)