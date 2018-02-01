排隊三天只為限量簽名資格 動漫節首日買氣熱

2018年02月01日 13:42 中時 許文貞 、 鄭任南

第六屆台北國際動漫節1日開幕（鄭任南攝）

吸引眾多的動漫迷湧入會場（鄭任南攝）

搶購廠商提供限量的動漫福袋。（鄭任南攝）

有些漫迷早從三天前就來排隊，搶買動漫福袋周邊和限量簽名資格。（鄭任南攝）

第六屆台北國際動漫節今（1）日於南港展覽館開幕。雖然今年活動在農曆春節前，學生族群還沒領到紅包，又遇上濕冷的寒流，卻不影響買氣。有10幾歲的漫迷早從三天前就來排隊，搶買動漫福袋周邊和限量簽名資格，一次消費金額就高達5、6千元，就連只要100元的限量扭蛋，都有漫迷一口氣轉了65次。

尖端出版社公關邱小祐表示，近年周邊商品主打銅板經濟，加上今年活動在過年前，周邊商品價格壓低，卻運用巧思提升趣味，「我們製作兩個4公尺高的巨型轉蛋機，裡面是台灣原創漫畫、輕小說的手帕、吊飾等限量商品。有的粉絲一進場就先來玩扭蛋，轉了50次、65次的都有。」

1月29日就從高雄來到台北，在南港展覽館外排隊的16歲劉同學表示，雖然還沒拿到紅包，但他為了日本卡牌手遊《闇影詩章》三位遊戲繪師的簽名資格，很早就開始打工存錢，一口氣花了超過5000元買遊戲角色掛軸等商品，也為了限量收藏卡牌現場參與遊戲對戰，「我很喜歡這款遊戲，這是我第一次來動漫節，為的就是想拿簽名回家珍藏。」

代理《航海王》、《暗殺教室》等熱門動畫的木棉花，也推出七部動畫的福袋，在活動攤位現場熱烈叫賣，讓漫迷用800元就能買到價值2000元左右的周邊商品。木棉花工作人員表示，由於福袋中都有一款價值1000元以上的限定商品，甚至有鍵盤、後背包、手錶等高單價周邊，「有漫迷幫朋友一起買，一口氣提走24袋福袋。」

熱門動畫聲優的簽名資格，甚至在動漫節前就已經預售秒殺。曼迪公關張婌君表示，《名偵探柯南》2200元限量150組的簽名資格組，今年1月先在線上開賣，不到30秒就銷售一空。

張婌君表示，《名偵探柯南》向來是長銷作品，無論是漫畫、動畫到電影都票房穩定，粉絲群橫跨不同年齡層，「從去年起，『柯南』的動畫電影在日本、台灣票房都再度升溫，加上漫畫博覽會、動漫節都陸續邀請柯南動畫製作人、聲優來台，連帶帶動周邊商品的熱銷。」

(中時)