護藻礁送信給市長遭拒 學童抱頭痛哭

2018年02月01日 13:45 中時 蔡依珍

學童拿著信要給市長鄭文燦卻被阻擋，激動落淚。(蔡依珍攝)

市長辦公室主任陳坤榮現身，學童互相抱頭痛哭。(蔡依珍攝)

學童發起一人一信給市長鄭文燦，拜託護藻礁。(蔡依珍攝)

學童拿著信要給市長鄭文燦卻被阻擋，激動落淚。(蔡依珍攝)

學童拿著信要給市長鄭文燦卻被阻擋，激動落淚。(蔡依珍攝)

學童拿著信要給市長鄭文燦卻被阻擋，激動落淚。(蔡依珍攝)

學童巧扮海底生物演出行動劇，表達棲息地被剷平、無家可歸的無奈。(蔡依珍攝)

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政出示市長鄭文燦簽署的承諾。(蔡依珍攝)

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政出示市長鄭文燦簽署的承諾。(蔡依珍攝)

搶救大潭藻礁行動聯盟號召20餘個社運團體共逾百人，1日到市府前抗議。(蔡依珍攝)

搶救大潭藻礁行動聯盟號召20餘個社運團體共逾百人，1日到市府前抗議，抨擊桃市府身為珍貴藻礁的主管機關，卻和農委會互踢皮球，更播放市長鄭文燦當選前以黨部主委身分率眾高喊「保育藻礁永不妥協」的音檔，痛斥他當選後默許中油開發大潭藻礁是背信忘義、誠信掃地。

數十名國小和學齡前學童巧扮海底生物演出行動劇，表達棲息地被剷平、無家可歸的無奈，隨後「一人一信」要到市長辦公室陳情，卻遭大批警力人牆阻擋，許多學童當場紅了眼眶，甚至抱頭痛哭，一旁大人也感染上悲傷氣氛落淚，高喊：「權力的傲慢！」雙方僵持超過半小時，最後在市長辦公室主任陳坤榮現身，允諾擇日安排學童跟市長鄭文燦會面，才結束逾2小時的紛爭。

荒野保護協會義務律師陳憲政說，依文資法和野保法，桃市府對藻礁保育責無旁貸，但市府卻以觀塘工業區開發事涉國家重大能源和開發建設，推託無權協調，甚至說「市府只要提供相關資料供主管機關參考就好」，讓他痛斥桃市府卸責，自己身為主管機關卻頻頻踢皮球。抨擊中央與地方在經濟利益誘惑下，一同默視破壞環境，直言除了文資和野保法，還有海岸管理法、濕地保育法等可保障藻礁，「但千法萬法抵不過一意孤行的短視近利！」

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政則當場出示市長鄭文燦2012年9月27日任職桃園縣黨部主委時，親筆簽署的「畫設觀新藻礁自然保留區」文件，以及鄭文燦2014年8月14日參選市長時，臉書發表的「藻礁保護的近一步思考」，和2015年1月8日當選後「民團與市長有約」，會議中明確提出「桃園27公里藻礁海岸劃為保護區，觀新藻礁劃為自然保留區」的訴求，抨擊鄭文燦背信忘義，但強調施工前都能懸崖勒馬、亡羊補牢，呼籲鄭不要成為桃園藻礁的「世紀殺手」。

潘忠政更點名2014年地方大選前，曾簽署劃設27公里藻礁為自然保留區的10位當選的議員：游吾和、王浩宇、黃傅淑香、陳志謀、黃景熙、楊家俍、范綱祥、彭俊豪、劉仁照、李家興，呼籲他們信守承諾，及時聯名要求鄭市長依法啟動「大潭藻礁暫定自然地景審議」，一起搶救桃園珍貴自然資產，避免成為誠信的陪葬者。

桃市府農業局則澄清，藻礁是7500年歷史，且涉及一級保育類野生勳物山多杯孔珊瑚，強調一級保育類野生動物屬國家級，應由中央決定，而文資法第79條提報的自然地景只說「主管機關」，沒有特別指明地方主管機關，中央主管機關才具有相關劃設自然地景、自然紀念物的權責。

農業局指出，目前中油提出的替代方案，環評委員在今年1月23日會議中，要求中油於4月底前補正資料再審，並另外召開「專家會議」研究藻礁生態保育議題，市府會尊重環評決議，林務局也將於今年度啟動「大潭藻礁海岸生態之科學調查研究」，市府也有委託中央大學調查，強調不論以文資法劃定自然地景、自然紀念物，或是以野動法劃設野生動物保護區，都是藻礁保育的手段，市府已多次向中央表達保育政策應一致，會持續請中央考量是否公告為野生動物重要棲息環境及野生動物保護區。

(中時)