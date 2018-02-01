台人是坐擁金山的老丐 沈富雄：小英這算您的台灣價值？

2018年02月01日 13:18 中時電子報 陳怡文

日前總統蔡英文受訪時，呼籲台北市長柯文哲須對「台灣價值」再做確認。但蔡英文口中的「台灣價值」到底是啥？大家一頭霧水。前民進黨立委沈富雄今發文表示，我們的制度成就了富人賺錢的良性循環，卻是庶民大眾的噩夢，台灣人是坐擁金山的老丐，還是望銀山興嘆的老模？頂多只能說「金山、銀山於我有何哉？」沈富雄想問小英，這算不算您口中的「台灣價值」？

沈富雄表示世人多愛錢，台灣人更愛，不搶、不偷，詐騙有時而盡，擺攤賺、專櫃賺、開店賺，只要能賺，什麼都幹！台灣人愛錢，台灣人更愛賺，動腦太煩、創新太難，只有像泥鰍循老洞，台幣和韓圜比賤最穏當，連毛利率過50%，外資過70%的大老闆，每逢台幣升值，就連喊「心在淌血」！如果台積電「忍」半年就叫苦，進口商忍了廿年，怎麼辦？

世人愛錢，也懂得花，只有台灣人偏好多賣少買，只賺不花，累積的盈餘叫「經常帳順差」，它是美國財部的眼中釘，也是央行及多數國人甜蜜的果實，央行忙著印鈔，忙著三點半進場買匯，盈餘必須消化，台幣不能升值，才能維持台灣人賺美元的模式，結果造就了一座高達4000億美元的銀山，稱銀不稱金，因為總裁說：70%的銀山是外資。

沈富雄稱，另外一座貨真價實的金山，它從2000年的1928億美元攀升到2016年的一兆1000億，這座高達台幣33兆元的金山叫「海外淨資產」，它近年來，每年以2兆元的速度在堆高，33兆元究竟有多高？它是國民生產毛額（GDP）的2.08倍，它是中央總債務的5.8倍，它只要有年殖利率6%，就可支付全年中央總預算，拿它給2300萬人平分，每人可淨得143萬！

當庶民指標奄奄一息，富人指標卻雄踞全球第一，是國內不投資造就了海外的金山，還是海外的金山使國內投資疲弱不振，這一點，我跟謝金河的看法剛好相反，我只知道，一個匯率長期看貶的國家，資金沒有不外流的！

我們的制度成就了富人賺錢的良性循環，卻是庶民大眾的噩夢，台灣人是坐擁金山的老丐，還是望銀山興嘆的老模？看不到、摸不到、感覺不到、分享不到，何來「坐擁」？何來「興嘆」？頂多只能說：金山、銀山於我有何哉？最後，沈富雄忍不住要問小英一句：這算不算您口中的「台灣價值」？

(中時電子報)