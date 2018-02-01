台人是坐擁金山的老丐 沈富雄：小英這算您的台灣價值？

蔡英文總統。（資料照，張鎧乙攝）

友善列印
中時電子報

日前總統蔡英文受訪時，呼籲台北市長柯文哲須對「台灣價值」再做確認。但蔡英文口中的「台灣價值」到底是啥？大家一頭霧水。前民進黨立委沈富雄今發文表示，我們的制度成就了富人賺錢的良性循環，卻是庶民大眾的噩夢，台灣人是坐擁金山的老丐，還是望銀山興嘆的老模？頂多只能說「金山、銀山於我有何哉？」沈富雄想問小英，這算不算您口中的「台灣價值」？

沈富雄表示世人多愛錢，台灣人更愛，不搶、不偷，詐騙有時而盡，擺攤賺、專櫃賺、開店賺，只要能賺，什麼都幹！台灣人愛錢，台灣人更愛賺，動腦太煩、創新太難，只有像泥鰍循老洞，台幣和韓圜比賤最穏當，連毛利率過50%，外資過70%的大老闆，每逢台幣升值，就連喊「心在淌血」！如果台積電「忍」半年就叫苦，進口商忍了廿年，怎麼辦？

世人愛錢，也懂得花，只有台灣人偏好多賣少買，只賺不花，累積的盈餘叫「經常帳順差」，它是美國財部的眼中釘，也是央行及多數國人甜蜜的果實，央行忙著印鈔，忙著三點半進場買匯，盈餘必須消化，台幣不能升值，才能維持台灣人賺美元的模式，結果造就了一座高達4000億美元的銀山，稱銀不稱金，因為總裁說：70%的銀山是外資。

沈富雄稱，另外一座貨真價實的金山，它從2000年的1928億美元攀升到2016年的一兆1000億，這座高達台幣33兆元的金山叫「海外淨資產」，它近年來，每年以2兆元的速度在堆高，33兆元究竟有多高？它是國民生產毛額（GDP）的2.08倍，它是中央總債務的5.8倍，它只要有年殖利率6%，就可支付全年中央總預算，拿它給2300萬人平分，每人可淨得143萬！

當庶民指標奄奄一息，富人指標卻雄踞全球第一，是國內不投資造就了海外的金山，還是海外的金山使國內投資疲弱不振，這一點，我跟謝金河的看法剛好相反，我只知道，一個匯率長期看貶的國家，資金沒有不外流的！

我們的制度成就了富人賺錢的良性循環，卻是庶民大眾的噩夢，台灣人是坐擁金山的老丐，還是望銀山興嘆的老模？看不到、摸不到、感覺不到、分享不到，何來「坐擁」？何來「興嘆」？頂多只能說：金山、銀山於我有何哉？最後，沈富雄忍不住要問小英一句：這算不算您口中的「台灣價值」？

(中時電子報)

M503事件 唐湘龍：蔡政府坐實「台灣是中國的一部分」
M503蔡政府只會叫囂卡加班機 宋兆文：狗官真好當
縣市長選舉 前扁辦主任陳淞山：民進黨會掉3至6席

文章來源：沈富雄 臉書

行政院記者會直播聊天室 驚見各… 當沖降稅延長3年 政院通過

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。