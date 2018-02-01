農委會招募農耕士 採收、除草月薪上看3萬6

為解決農業缺工，農委會擴大招募農耕士，接受基本訓練後，將媒合至農場工作，月薪上看3萬6000元。圖為農業人力訓練畫面（農委會提供）

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農委會為改善農業缺工拓增勞動力，今天祭出今年第一道措施，將新招募140名民眾成為農耕士，到第一線農場協助採收、包裝、除草等基礎勞務，除了農場主依工作時數、內容給薪外，農委會將再加碼每月1萬1800元，農耕士月收入上看3萬6000元。

農委會表示，去年農委會總計於14個縣市內，成立了37團農業人力團，總計募得842名農務人員投入農事服務，全年累計服務4145農場家次，但是，各縣市農業缺工問題仍然存在，急需擴增農務人員投入農事服務，改善農村勞動力不足之問題。

因此，農委會今年度將持續擴大辦理既有農業人力團，更規劃導入農業機械化設備成立機械耕作團、媒合大專院校及僑外生共同投入短期農務工作，並將與縣市政府合作共同拓增各類符合產業需求之改善農業缺工措施，積極改善農業缺工問題。

農委會指出，今年度首波將招募農耕士140人，包括新竹峨眉團、雲林臺西團、雲林林內團各將錄取20至30名農耕士，桃園新屋團、新竹橫山團、苗栗三灣團及銅鑼團、雲林莿桐團、花蓮吉安團及壽豐團共7團，也將各增聘10名，報名民眾通過甄選為農耕士者，在參加勞工安全訓練後，由各地農會媒合至缺工農場，協助農事服務工作，報名時間從今起至2月25日止。

農委會輔導處副處長蘇夢蘭表示，農耕士工作內容並不複雜，主要針對農場基礎勞務提供服務，例如蔬菜採收、包裝，或是替農田除草等等，至於薪資待遇方面，農委會除了會提供勞健保保障外，另外每月還會提供8800元就業獎勵金及交通費3000元，共加碼1萬1800元，使農耕士月收入上看3萬5000元至3萬6000元，期望更多民眾參與耕新團，加入改善農業缺工的行列。

(中時)

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