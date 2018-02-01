催討債務起殺機 嫌犯知東窗事發向警方投案

警方陪同殺人的吳姓嫌犯到員山鄉長嶺路段的棄屍地點找尋邱姓被害人屍體。（胡健森翻攝）

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警方陪同殺人的吳姓嫌犯到員山鄉長嶺路段的棄屍地點找尋邱姓被害人屍體。（胡健森翻攝）

宜蘭縣57歲的吳姓男子因因債務糾紛心起惡念，將催討債務的65歲邱姓被害人勒斃後載往山區棄屍，吳某還主動前往

警局企圖誤導警方，以協尋失蹤人口處理，但宜蘭警分局長莊武能在對話過程中察覺有異並逐步突破吳嫌心防，吳嫌

自知東窗事發，在1日清晨再度前往警局向警方投案坦承殺人棄屍。

根據警方調查，吳姓男子因積欠被害人邱某71萬5000元，並每個月支付利息，但最近邱某不斷催促還錢，擔任碗盤工的吳嫌沒錢可償還竟動起殺念，在1月30日上午佯稱要帶邱某取款，由被害人駕駛自己的車載著吳嫌至宜蘭市東港路某五金行旁巷弄內停車談判。

坐在後座的吳嫌趁機以自備的紅色布條及手套，勒住被害人邱某的脖子長達約10分鐘，在確認被害人斷氣身亡後，吳

嫌將死者屍體直接載往員山鄉長嶺路段苗圃附近並推下山坡棄屍，另在回途中將死者的車輛停放在國道5號平原線側車

道的共乘停車場，自行棄車逃逸。

吳嫌在殺害邱某之後，隔日先找了被害人邱某的同居女友及另1名友人到派出所報案，表示邱某出門看醫生之後就失去

聯繫，要請警方協助調查通聯紀錄尋人，但是在與警方的對話過程中，宜蘭警分局長莊武能發現吳某的說詞有漏洞，經

過進一步詢問，直覺吳嫌恐怕是殺人兇手，打算要報請檢察官指揮偵辦。

殺人的吳嫌31日自警局返家後知道紙包不住火，於是在1日清晨5點再度自行前往警局向警方坦承殺人，並帶著員警前往

棄屍地點，警方也順利找到邱某的屍體及布條、手套等作案工具，全案移送宜蘭地檢署進一步偵辦。

(中時)

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