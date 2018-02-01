台中是過敏兒之城！天冷不能苦到過敏兒

校園推廣護鼻健康操活動召集人李敏惠帶動穴道按壓。（陳志祥攝）

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台中已成「過敏兒之城」！6到15歲每2人有1人鼻過敏，最近寒流一波波來襲，國人知道要保暖，卻可能忽略過敏性鼻炎的孩童，低溫誘發流鼻水、鼻塞、睡不好、食慾不佳等症狀，成了最大的受苦族群，國內中醫師推廣國人簡單的「護鼻健康操」，可以減低發病與惡化，隨時隨地保護自己。

全台的鼻過敏人數有逐漸增加的趨勢，台灣的盛行率約26％以上，過敏兒更嚴重，逼近38％，台中的中醫師公會鼻過敏防治委員會主委陳維苓指出，台中市6到15歲有鼻過敏將近50％、也就是2人就有1人是過敏性鼻炎。

過敏性鼻炎是一種高盛行性的慢性呼吸道疾病，臨床分為間歇性（1周小於4天）與持續性（1周大於4天），典型症狀是流鼻水、鼻子癢、鼻塞、打噴嚏等，控制不好會有氣喘、鼻竇炎與中耳炎等，影響睡眠品質、課業與學習力，若是長期鼻塞而以口呼吸，將會導致心肺功能不良。

根據陳維苓的調查，台中的過敏兒認為影響上課有20％、影響睡眠有38％，比率不小，如何治療鼻過敏已是刻不容緩。多年來臨床案例發現，中醫藥在過敏性疾病扮演重要角色，目前健保也有過敏兒的中醫照護給付，藉由中醫輔助治療改善學童的學習與生活品質。

長庚中醫部主治醫師王思涵表示，一般國人有65至70％會找中醫治療過敏，根據研究針灸合谷、足三里、迎香與印堂穴道，每周2次、治療4周後，可減少周邊血球白介素接受器的表現。中醫師公會全國聯合會理事長陳旺全指出，合谷與曲池是誘發干擾素分泌最好的穴道。

由桃園中醫師公會發起的「護鼻健康操」已經北台灣與中部的國小校園舉辦68場推廣活動，約有3.1萬名學童參與，護鼻健康操是以遊戲、手部活動按壓合谷、曲池、鼻翼、迎香等7個穴道，這套護鼻操可以減低過敏兒發生率與症狀惡化，並增加民眾認識過敏性鼻炎。

(中時)

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