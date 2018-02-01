詐騙集團窩溫泉民宿 寒流來襲邊泡湯邊詐騙

2018年02月01日 14:34 中時 盧金足

以許嫌為首的詐欺機房，該詐欺集團於中部地區設立詐欺機房詐騙澳門及大陸民眾賺取不法獲利。（盧金足攝）

中部打擊犯罪中心1日宣布偵破以埔里山區溫泉民宿為機房據點的詐騙集團

中部打擊犯罪中心1日宣布偵破26歲許姓主嫌籌組的詐欺機房為躲避警方查緝，該詐騙集團租下埔里山區溫泉民宿頂樓作為機房據點，不只詐騙大陸民眾，也有港澳僅13歲的小朋友遭詐騙，將家裡保險箱裡的中藥和金牌都拍給詐騙集團，成員中5名女性，還有2名懷孕的孕婦，一人已懷孕8個月，被警方批最壞的胎教示範，動員霹靂特勤警力，攻堅查緝此一詐欺機房20人到案，警方調查，才20多天，已不法獲利600多萬元，全案依刑法詐欺及組織犯罪防制條例罪嫌移送南投地方法院檢察署擴大偵辦中。

刑事警察局中部打擊犯罪中心偵查第6大隊第5隊隊長賴英門呼籲，年輕朋友勿貪圖享樂而參與詐欺犯罪賺取非法不義之財。（盧金足攝）

警方指出，該詐騙集團並在頂樓加裝監視器監控四周動靜，增加查緝及蒐證難度，經警方鎖定許嫌所經營詐欺機房確實隱匿於民宿之內，南投地方法院檢察署檢察官劉景仁指揮中部打擊犯罪中心、彰化縣警察局及南投縣埔里分局，追查以許嫌為首的詐欺機房，該詐欺集團於中部地區設立詐欺機房詐騙澳門及大陸民眾賺取不法獲利。

刑事警察局中部打擊犯罪中心偵查第6大隊第5隊隊長賴英門表示，該詐騙集團所組「詐騙大陸民眾機房」，由第一線成員假冒大陸順豐貨運客服人員，向大陸及澳門被害人詢問個資，並稱有一個包裹涉案需與公安局聯繫進行處理，隨即將電話轉接佯裝假公安的二線成員，稱被害人涉嫌洗錢案件，必須進行資金比對。

詐欺機房20人到案，全案依刑法詐欺及組織犯罪防制條例罪嫌移送南投地檢署擴大偵辦。（盧金足翻攝）

詐騙集團要求被害人立即到銀行ATM進行轉帳操作或使用支付寶支付款項至人頭帳戶，以此犯罪手法致使被害人受騙損失財物，賺取不法利益，警方針對可疑受騙名單展開清查。

賴英門表示，詐騙集團看準觀光風景區犯案，警方可能不會注意到，進駐民宿一住就1個月，為防事跡敗露，一個月即移動另一處地點，該集團上個地點在墾丁，還在擴大偵辦。

該詐騙集團20名成員中，其中有5名女性，1對為夫妻檔，1對為情侶檔，兩女都懷有身孕，由於長住20多天，難道民宿業者不會起疑？警方表示，因該集團租住頂樓，且周六日也無休，不常常在大門及公共空間出入，業者不覺複雜，以1天3500元租住，許嫌還特別在1樓租1間民宿房間，作為把風之用，另在頂樓租4間，展開詐騙行徑。

也有港澳地區的小朋友，將家中保險箱的金牌和中藥全才拍給詐詐騙集團。（盧金足攝）

由於假日不外出，有溫泉設備的民宿正好可以休閒，警方表示，長期打擊詐欺犯罪，機房型態日新月異，犯嫌自恃藏身在遊客均可入住之民宿中，反而不會被聯想是犯罪集團，比較容易躲避查緝，但警方持續打擊詐欺犯罪，任何線索均不放棄，一舉查獲該詐騙機房，並立即確認被害名單。

警方呼籲年輕朋友，勿貪圖享樂而參與詐欺犯罪賺取非法不義之財，也籲請各旅館租屋業者，要善盡社會責任，發現有異常之投宿情形，應踴躍向警方舉發，共同維護社會秩序。

(中時)