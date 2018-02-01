4個月大男嬰趴睡致死 保母業務過失致死起訴

4月大男嬰怕睡猝死，基隆地檢署今（1)日起訴楊姓保母。（李其樺攝）

友善列印
中時

基隆市45歲楊姓保母受託照顧男嬰，去年3月間男嬰凌晨4點不斷哭鬧，楊姓保母餵完男嬰牛奶後，逕行讓男嬰趴睡，導致4個月大的男嬰呼吸不暢窒息死亡，嬰兒父母提告，基隆地檢署今（1）日依業務過失致死罪嫌將楊女提起公訴。

檢警調查，楊姓保母於今年1月8日受魏姓夫婦委任，照顧未滿1歲的男嬰（前年11月出生），以每月2萬4000元報酬，從周一至周五全天候24小時在自家照顧男嬰。

去年3月17日凌晨4時許，楊女為安撫不斷哭鬧的男嬰，餵奶約90至100CC，並不斷拍哄男嬰，見男嬰仍持續哭鬧，楊女竟將男嬰以趴臥方式放在床上，自己也因為疲累躺在男嬰身旁。

當日上午7點40分楊女醒來發現嬰兒嘴唇發黑，已有窒息現象，雖然立即施作CPR，但男嬰仍未恢復呼吸，楊女延至7點53分才以通訊軟體LINE告知男嬰母親；直到8點男嬰父母和楊女才急忙將男嬰送往基隆長庚醫院急救，於8點49分宣告不治。

案發後男嬰父母無法接受愛子猝逝，對楊姓保母提告，檢察官根據相驗報告顯示，嬰兒因溢奶、嗆噎致窒息為其死因，又查出男嬰自3月14日起已有呼吸聲大、食慾差等身體異常狀況，楊女疏於注意，餵奶後讓男嬰趴睡導致窒息猝死，依過失致死罪嫌將她起訴。

(中時)

詐騙集團窩溫泉民宿 寒流來襲邊… 毒癮發作缺錢 男闖開平餐飲學校…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。