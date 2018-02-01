4個月大男嬰趴睡致死 保母業務過失致死起訴

2018年02月01日 14:09 中時 李其樺

基隆市45歲楊姓保母受託照顧男嬰，去年3月間男嬰凌晨4點不斷哭鬧，楊姓保母餵完男嬰牛奶後，逕行讓男嬰趴睡，導致4個月大的男嬰呼吸不暢窒息死亡，嬰兒父母提告，基隆地檢署今（1）日依業務過失致死罪嫌將楊女提起公訴。

檢警調查，楊姓保母於今年1月8日受魏姓夫婦委任，照顧未滿1歲的男嬰（前年11月出生），以每月2萬4000元報酬，從周一至周五全天候24小時在自家照顧男嬰。

去年3月17日凌晨4時許，楊女為安撫不斷哭鬧的男嬰，餵奶約90至100CC，並不斷拍哄男嬰，見男嬰仍持續哭鬧，楊女竟將男嬰以趴臥方式放在床上，自己也因為疲累躺在男嬰身旁。

當日上午7點40分楊女醒來發現嬰兒嘴唇發黑，已有窒息現象，雖然立即施作CPR，但男嬰仍未恢復呼吸，楊女延至7點53分才以通訊軟體LINE告知男嬰母親；直到8點男嬰父母和楊女才急忙將男嬰送往基隆長庚醫院急救，於8點49分宣告不治。

案發後男嬰父母無法接受愛子猝逝，對楊姓保母提告，檢察官根據相驗報告顯示，嬰兒因溢奶、嗆噎致窒息為其死因，又查出男嬰自3月14日起已有呼吸聲大、食慾差等身體異常狀況，楊女疏於注意，餵奶後讓男嬰趴睡導致窒息猝死，依過失致死罪嫌將她起訴。

(中時)