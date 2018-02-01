高市吉林夜市香香純手工Q彈湯圓

2018年02月01日 13:48 中時 呂素麗

高雄市吉林夜市「香香老牌八寶冰專賣店」的手工湯圓，以桂圓為湯底，養生又好吃。（呂素麗攝）

高雄市吉林夜市「香香老牌八寶冰專賣店」的手工湯圓，許家媽媽現搓現煮。（呂素麗攝）

冷颼颼寒流來襲，喝碗熱呼呼、甜滋滋、以桂圓為湯底的湯圓，是一大享受；高雄市吉林夜市「香香老牌八寶冰專賣店」，特有的手工湯圓是其中最夯的產品，以純糯米製成的湯圓吃起來Q彈軟綿，與桂圓湯底的香氣化為一體，在低溫的天氣裡通體舒暢。

香香湯圓是由許家媽媽於40年前開始販售，當年她與夫婿從彰化大城南下高雄打拼，上午在吉林街巷子、民生市場對面賣甘蔗，因附近有高醫、三民國中的學生，許家媽媽增加下午賣八寶冰，冬天賣湯圓，就這樣打出名號，後來，搬到吉林街167號現址，經營至今，已傳到第2代，兒女都參與協助販售。

許家媽媽的湯圓堅持以傳統方式製造，糯米浸泡約4小時，睡前先輾成米漿，再以重物壓出水份，半夜再翻面壓乾，隔天就成為粿切，再現搓現煮，純古法製造出來的湯圓，有著昔日農村社會特有的味道。

桂圓為湯底更增添湯圓的Q軟及香氣，也更養生，冬天來一碗熱湯圓，暖胃、暖身，實在是莫大享受。

除了湯圓手工製造外，許家的八寶冰所有材料，如綠豆、大紅豆、紅豆、珍珠、芋圓、芋頭、薏仁，許家媽媽也堅持自己做，她特別推荐芋頭，她說，大甲芋頭以快鍋煮熟再掀鍋，完全保留芋頭的香氣及綿密。

(中時)