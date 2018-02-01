台師大獲認證 成立全國首間國際文憑師資培育機構

台師大與義大國際高中、康橋國際高中、明道中學、奎山中學等lB學校簽訂實習合作計畫。（台師大提供）

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旺報

台師大師資培育一直居於領先地位，繼106年8月成立師資培育學院之後，又於今年1月30日獲得國際文憑組織(International Baccalaureate，簡稱IB) 訪視官推薦，成為全台第一所國際文憑教師證照的師培機構。本次台師大同時申請「國際教育」及「華語文教育」二項國際教師學程認證，皆獲高度推薦。前者是亞洲第一個獲得IB認證的國際教育學程，後者是以華語為授課語言的大學第一個獲得認證的學程。

IB組織被視為培育國際化人才的跨國教育聯盟，目前全球已經有5000多所IB學校（台灣目前有八所中學獲得IB課程認證），橫跨150多個國家，包含小學、中學、大學先修及職業取向課程，完成IB課程的學生皆可獲得國內外承認的同等學歷文憑，其大學先修課程可以抵修大學學分，使得強調國際人才培養的IB課程在全球中小學帶來熱潮。

台師大推動國際文憑教師證照有兩個原因：首先，台師大認同IB課程的教育理念，IB課程強調國際化及全人發展的人才培育，有一套強調跨學科統整、善用差異化教學、探究與實作學習的課程，有專業師資培育以及客觀的評量系統，可以培育符合國際教育理念的優質師資。另一方面，台師大的師資生修畢學程後，可以取得國際教師證照，強化國際教育思維及以英語授課的能力，未來可在全球5000多所IB學校擔任教師，具備國際競爭力。

IB組織於1月29與30日兩天，安排訪視官到台師大訪視，訪視官對於台師大的課程安排、師資陣容、師資生素質及學校整體資源相當肯定，於30日宣布獲得高度推薦，即將獲總部認證。除了國際教育以及華語文教育兩大學程外，台師大也將繼續辦理數學教育與物理教育及其他學科的國際師資認證，足以顯現台師大培育國際師資的企圖心。

(旺報)

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