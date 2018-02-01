義守大學新校長陳振遠上任 「ISU 2028計畫」開創新局

2018年02月01日 14:17 旺報 李侑珊

高雄義守大學今（1）日舉行卸、新任校長交接典禮，新任校長陳振遠剛自第一科技大學校長卸任，即無縫接軌義大新校長，他提出「ISU 2028計畫」七大方向，期能培育出「有能力解決未來30年後社會問題的人才」，可望帶領義大開創新局、邁向高峰。

義大陳振遠校長上任典禮，由義守大學董事長林志龍親自主持，典禮現場嘉賓雲集，包括30多位來自各地的大學校長與多國學者齊聚祝賀，200多人共同觀禮見證；林董事長致詞時強調義大４位校長都為創新型校長，均能啟發師生、激勵團隊，感謝蕭介夫校長任內，在外在不利環境下，仍帶領義大進入世界前800大名校，雖然義大申請成立醫學系屢遭退件，「比國父革命還難」，但他深信只要持續努力終會成功，大學的發展與壽命無限，不該、也不會受時間、空間與人為的限制，相信未來在陳校長開創性風格領導下，義大必將持續成長，創造最大可能。

新校長陳振遠致詞表示，「大學的教育目標就是要為社會培養未來人才」，儘管傳統大學面臨衝擊，但他認為只要秉持「以學生為核心」理念，具備前瞻視野，將未來大學定位為「知識創新的Hub-center」，藉由翻轉教學激發熱情，落實跨域創新、合作共享的關鍵策略，善盡促進地方創生與永續區域發展的社會責任，大學將能持續邁向卓越發展；上任後，他將以「ISU 2028計畫」積極開創義大校務，邁向巔峰！

回首來時路，陳振遠校長感謝義大創辦人、董事長與董事會的信任與期許，感恩第一科大與他合作打拚的團隊，他並於致詞中特別致謝恩師徐木蘭、立委賴士葆在他就讀期間的協助與指導，以及谷家恆、劉維琪校長，在工作上給予的歷練機會與信任提攜。

任滿卸任的蕭介夫校長將回任「生物科技學系」擔任講座教授，6年來他帶領義大數次獲得教育部教學卓越計畫獎勵補助，連續3年入選「泰晤士報高等教育評鑑」亞洲最佳大學、躋身「RUR全球最佳大學」排行榜，校園內有49國近1600名境外生，並於任內正式成立醫學院及全台唯一的「學士後醫學系外國學生專班」，管理、觀光餐旅及國際學院也於2016年通過國際AACSB商管認證，躋身全球5%商管名校等，象徵義大的學歷獲得國際驗證，越來越加值，他深信在陳校長接續領導下，義大將能更上一層樓！

陳振遠校長為美國德州大學達拉斯分校財務博士，專長為創業投資、企業併購、投資銀行等領域，曾擔任中華開發信託投資處襄理與菁英創業投資公司經理，並曾借調至財團法人高等教育評鑑中心擔任執行長；在學術上，他亦曾獲得多項國內外學術榮譽，包括「中華民國科技管理學會院士」、「李國鼎管理獎章」、「教育部優秀教育人員」、Asian Admirable Achivers等殊榮，並同時身兼行政院技職教育審議會委員、高等教育國際合作基金會董事等職務，熟稔教育方針及政策實踐，對行政績效提升和校園永續發展深具獨特見解。

(旺報)