水電工獨鍾高中制服妹！尾隨襲胸成習牢飯吃定了

2018年02月01日 14:04 中時電子報 張國欽

有多次尾隨高中制服妹「壁咚」的新北市板橋陳姓水電工，2016年7月再尾隨一名19歲正妹進入公寓，在樓梯間掀開女子上衣、襲胸，還推她跌至1樓受傷，高等法院依強制猥褻罪與傷害罪，分別判刑1年8個月與4個月定讞。

陳男2009年首度犯下尾隨高中制服妹壁咚前科，遭判刑1年7月、緩刑5年。但2012年1月間再度犯案，尾隨1名楊姓高中妹進入公寓後，伸長手臂擋住楊女關上大門，打算壁咚楊女，並將臉貼近楊女的臉，楊女大聲呼救，陳男倉皇逃離，同年4月又尾隨一名范姓高中妹，再以並相同手法壁咚范女，范女一樣大聲呼救嚇跑陳男，兩案判刑10月、易科罰金30萬元定讞。

《ETtoday》報導，陳男不知悔改，前年7月10日又在板橋區騎機車尾隨一名19歲騎Ubike的正妹，由於正妹很快關上公寓大門，陳男來不及跟上，還戴上口罩，拍打大門，稱自己是鄰居，請正妹開門。正妹開門後，陳男尾隨對方走上1、2樓梯間，隨即伸出狼爪，自後方熊抱正妹，強扯上衣，猥褻胸部。正妹抓起手機求救，陳男竟將正妹推下1樓，正妹肩膀、手臂多處受傷，陳男則趁隙逃跑。正妹報警逮捕陳男，陳男遭提起公訴。

陳男一審法院依加重強制猥褻罪判陳男3年6月徒刑，另依傷害罪判刑4月，得易科罰金12萬元。案經上訴，高院審理時陳男坦承尾隨並襲胸，但否認有罪，辯稱當天精神狀況不好，情緒不穩定，不記得案發當天的情形，是警察通知才知道此事。

高院經精神鑑定後，認為陳男性格較一般人封閉、面對異性充滿自卑感、情緒容易失控，加上與女友的感情生變，才重蹈前案覆轍，高院最後依法減刑，改判1年8月與4月，全案定讞。

(中時電子報)