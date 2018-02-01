巧奪天工 埃及修復大批圖坦卡門墓穴寶藏

埃及最知名的法老之一：圖坦卡門。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

綜合多家外電報導，埃及開羅博物館（Egyptian Museum）公佈新一批修復法老珍貴寶藏圖片，能看到專家們正細心地將具有千年歷史的文物，進行修補與保護的動作。這批寶藏都來自全球最知名的法老之一、十八王朝的圖坦卡門（Tutankhamun）墓穴，也讓外界再次看古埃及人的精美手藝。

圖坦卡門紀錄片。

事實上，埃及與義大利、美國等多國大學與專家合作，在經過一年繁瑣的申請後，總算於月初得到政府允許，準備開始尋找圖坦卡門王后安赫塞娜蒙（Ankhesenamun）的墓穴，試圖在阿肯那頓（Akhenaten）與娜芙蒂蒂（Nefertiti）之後，讓這個神秘家族的故事拼圖更加完整。

古埃及法老圖坦卡門與王后安赫塞娜蒙的雕像。（達志影像/Shutterstock）

圖坦卡門陵墓中精美的寶物。（圖/路透社）

擁有一個獨特法老父親、圖坦卡門在帝王谷（Valley of the Kings）的墳墓，三千年來從未被盜，直到1922年才被英國人霍華德·卡特（Howard Carter）發現，找到近5千件珍貴陪葬品，一時轟動全世界。圖坦卡門墓穴中，最令外界震驚的一件藏品，就是那黃金打造的人形木乃伊面具。9歲即位的他，被後世發現，由於近親聯姻，造成圖坦卡門不僅體弱多病、且身體多處擁有傷痛，統治埃及僅10年就病逝。

作工精美的法老床。（圖/路透社）

圖坦卡門墓穴中的動物雕像。（圖/路透社）

他的王后安赫塞娜蒙，不僅是他的摯愛，在血緣上更是他的異母同父姊姊。但由於近親的關係，造成他們兩名女兒分別因為早產缺憾與難產而死，最終也導致這個家族絕嗣。本長年被掩埋於黃沙之下的異教改宗歷史，也因為圖坦卡門重新出生而被外界熟知，而那繪聲繪影的「法老詛咒」，更是從此變成了古埃及考古中，最為津津樂道的故事之一。

(中時電子報)

文章來源：考古專家修復埃及法老寶藏 精美文物巧奪天工

文章來源：Archeologists in Egypt May Find the Lost Tomb of King Tutankhamun’s Wife

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