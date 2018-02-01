黨產會開鍘！認定婦聯會為國民黨附隨組織 凍結名下385億元資產

2018年02月01日 14:12 中時 陳彥宇 、中時電子報 王家禕 、中時電子報

（14：50新增黨產會聲明全文）婦聯會昨決定拒簽行政契約，黨產會今早召開臨時委員會，決議認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結婦聯會名下385億元資產。

黨產會主委林峯正稍早舉行記者會宣布，即刻起凍結婦聯會財產，原則上禁止處分，除非是履行義務或有其他正當理由，可經黨產會同意後動用。有關認定原因，林表示，係因婦聯會主要人事、財務、業務曾被國民黨實質控制，且未以相當對價脫離國民黨實質控制。

林峯正強調，依「黨產條例」規定，婦聯會須在處分書送達後4個月內向黨產會申報財產，若逾期未申報，處100萬以上500萬以下罰緩。每超過10天，得按次連續處罰。若婦聯會故意隱匿、遺漏或申報不實，其財產將被推定為不當財產，並在一定期間內移轉為國有。

媒體詢問，黨產會已掌握到婦聯會名下有多少資產？主委林峯正回應，詳細要等申報，目前初步接收到的訊息，現金的部分是385億，其他還有若干不動產，還待清查比對。

為了查清婦聯會有多少資產是屬不當取得，黨產會也不排除約談辜嚴倬雲、雷倩等人說明，並強調若有調查需要，都會依法處理。至於婦聯會曾提及要提起行政救濟，對此，黨產會表示全部尊重。

被問及婦聯會轄下四個基金會（婦聯社會福利基金會、婦聯聽障文教基金會、財團法人華興育幼院、台北市華夏婦女文教基金會）資產是否會被凍結？黨產會表示，立案調查的是針對婦聯會本身。旗下四個基金會是雙方簽訂行政契約後主動參與，破局後就只有婦聯會本身。未來備忘錄裡面列的四個基金會，還有振興醫院、華興中小學、復興中小學，有人認為是婦聯會的「附隨組織」，會一一立案調查。在沒有認定為附隨組織前，依法沒有凍結。員工薪水的部分，會進行磋商，如果是法定義務，或者符合許可要件、有正當理由，會依照申請進行個案認定。

至於黨產會是否有制定調查時間表，主委林峯正僅表示：「很快，我們比各位還要急。」

【黨產會新聞稿全文】

本會於今日（31日）召開第7次臨時委員會議，決議認定中華民國婦女聯合會（下稱婦聯會）為社團法人中國國民黨（下稱國民黨）之附隨組織。本會處分理由簡述如下：

一、國民黨通過改造案前，國民黨婦委會就將「籌組中華婦女反共抗俄聯合會」列為該黨婦女運動工作之一，並於39年4月17日成立，至53年更名為「中華婦女反共聯合會」；79年2月8日經內政部准予立案登記為全國性政治團體，後於85年10月11日定名為「中華民國婦女聯合會」；故婦聯會之名稱雖經2次更換，但其成立至今始終為同一個依法立案登記且獨立存在之政治團體。

二、經查國民黨婦女工作指導會（下稱婦指會）為國民黨婦女運動工作之最高領導，而指導長此一黨職長期由蔣宋美齡擔任，其下設有婦女工作會（下稱婦工會）負責執行其政策。婦聯會自成立後，亦由蔣宋美齡擔任主任委員，至於常務委員、委員及其他重要人事任命權完全由蔣宋美齡掌握，在國民黨婦女運動中扮演如樞紐般之重要地位，且婦聯會之主要幹部多為婦指會及婦工會之重要幹部，或其夫婿為國民黨籍政界人士，足資證明國民黨曾實質控制婦聯會之人事。

三、依婦聯會、軍友社、臺灣省進出口商業同業公會及內政部之資料顯示，結匯附勸勞軍捐獻（下稱勞軍捐）是由婦聯會及中華民國軍人之友社（下稱軍友社）發起，依法應先向主管機關申報核准，但內政部查無當年之核准函，故勞軍捐明顯欠缺合法依據；且勞軍捐雖是由各工商業公會於每年會員大會通過，並決議由各銀行於進口結匯時直接收取，反對之會員實無不予捐獻之空間，顯見勞軍捐具有強制力而與一般自由樂捐之性質不同；且國民黨中央委員會第五組及地方黨部皆曾策動勞軍捐。臺灣省進出口公會雖曾於49、50年間經會員大會決議停止捐獻勞軍捐，但在國民黨、軍友社、婦聯會及公會少數代表組成之協調小組協調後，其結論即取代會員大會停捐之決議而同意續捐，顯示國民黨藉由其執政之優勢地位，使勞軍捐成為婦聯會之重要財務來源；甚且依國民黨中央委員會常務委員會會議記錄，國防部情報局補助經費曾經由國民黨轉發予婦聯會，可見國民黨對於婦聯會之財務具有不可或缺之影響力；由此可知，國民黨曾實質控制婦聯會之財務。

四、婦聯會自黨國一體時期成立迄今，現有財產價值包含高達約現金新臺幣（下同）385億元及若干不動產，且前述期間內未曾以相當對價轉讓而脫離國民黨之實質控制，以致其本應於我國民主轉型後歸還於國家之鉅額公產落入私人之掌控，並欠缺公開透明之監督機制，又未能證明確已付出相當對價而得享有上開鉅額財產。

綜上所述，婦聯會經本會認定為附隨組織後，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例（下稱黨產條例）相關規定，需注意之情事如下：

一、依黨產條例第8條第5項、第10條及第26條規定，婦聯會應於本處分書送達日起4個月內向本會申報財產，逾期未申報者，處100萬元以上500萬元以下罰鍰。每逾10日，得按次連續處罰。其應申報之財產，若經本會調查認定有故意或重大過失隱匿、遺漏或對於重要事項為不實說明者，該財產推定為不當取得之財產，並依第6條規定得命移轉為國有。

二、依黨產條例第5條及第9條第1、2項規定，婦聯會名下之財產，原則禁止處分，違者將可處該處分財產價值之1倍至3倍罰鍰。若有符合本條例所稱之履行法定義務或有其他正當理由，應於處分後3個月內製作清冊報本會備查，違者依黨產條例第27條第2項處10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得限期命其申報，屆期不申報者，得按次連續處罰；倘有其他資金動用或財產處分之需要，可依本會許可要件辦法向本會申請動用，爰併予敘明。

(中時)