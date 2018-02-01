淡江大橋第8次投標展延 祭200萬投標獎勵

淡江大橋。（資料照 譚宇哲翻攝）

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淡江大橋第三標主橋段工程歷經7次流標，交通部公路總局原定2月6日進行第8次開標，今天上午公告將截標日期展延至3月13日，公總指出，第8次招標預算工期不變，唯調整部分條款內容，包括廠商遇不可抗力因素得以展延工期，以及參與投標廠商（評分及格者）可領200萬元獎勵金，盼提升廠商投標意願。

淡江大橋第三標主橋段工程過去因預算、工期不足和施工難度高等問題，自去年1月6日第1次開標以來，乏人問津工程款雖從85億元追加到125億元，工期從60個月延長至68個月，仍於去年12月26日7度流標。

公路總局西濱北工程處長吳昭煌表示，為降低廠商被標成本，提高投標意願，此次除了得標廠商外，其他經評分及格的第2至2第5名投標廠商，都能獲得投標獎勵金200萬元。

吳昭煌說，另外針對前次招標期間廠商提出的部分建議與疑義，此次針對部分條款內容修正，包括得標廠商在施工期間遭遇東北季風、冬季淡水河捕撈鰻苗等不可抗力因素影響工期時，可向申請延長工期，營建物料波動部分，物調指數改採個別項目計算物價調整款，對於職安問題，廠商若確實依照規定施工而仍發生職災，公路總局將協助廠商向勞安主管機關說明。

公路總局今天也發布新聞稿指出，淡江大橋的興建將代表台灣營造業技術與能力達的突破，將與世界一流的營造廠商並駕齊驅，因此，寄望國內外有熱誠與使命感的營造廠商，能將熱誠與使命化成服務建議書投入淡江大橋主橋標案，共同完成台灣歷史性的大橋。

(中時)

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