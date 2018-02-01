菜市場旁辦防搶演練 婆媽驚嚇喊：「夭壽!」

大園警方辦理防搶演練，場面逼真。（警方提供）

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呂筱蟬
大園警方辦理防搶演練，場面逼真。（警方提供）

桃園市大園警分局今1日結合第一銀行大園分行辦理防搶演練，加強業者對強盜、搶奪案件的應變能力。由於演練地點在熱鬧的大園市場旁邊，不少買菜經過的婆婆媽媽們，被員警逼真的演技嚇到，尖叫大喊：「夭壽喔!」。

警方表示，此次演練是模擬在中午時段， 2名歹徒騎乘一輛機車，於銀行外觀察內部情形，趁行員忙碌、疏於防範時，由其中一名頭戴安全帽的歹徒闖入對空鳴槍，喝令行員交出現金，女行員先將鈔票丟出來爭取時間，並趁機按下警鈴報警。

歹徒聽到警鈴大響後倉皇逃逸，連地上的錢都來不及撿走，據報的大園派出所員警趕到，立即衝上前將歹徒手中的槍枝奪下並予以制伏，2名歹徒雙雙落網。由於演練過程逼真，吸引不少民眾圍觀錄影，甚至有銀行行員說：「第一次看到這麼真實的演練過程，嚇到都忘了這只是演戲!」。

大園分局長林信雄表示，農曆年節將近，民眾提領大量現鈔需求增加，各金融機構易遭歹徒覬覦而發生強盜、搶奪或竊盜等犯罪。辦理防搶演練，除提升銀行行員應變能力，達到預防犯罪宣導的效果外，同時也提醒民眾，提領大筆現金時，應結伴同行，或聯繫警察協助護送現金返家，降低被行搶的機會。

(中時)

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