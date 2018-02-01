行員防搶拋秘密武器 假鈔藏GPS搶匪現蹤

東勢警分局設計「GPS」假鈔，可即時掌握搶匪行蹤。（王文吉翻攝）

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和平警分局模擬運鈔車搶案，2名歹徒趁運補現金時，持槍洗劫500萬元現鈔。（王文吉翻攝）

春節將至，金融機構現金流量大增，台中市東勢、和平分局1日分別於新社區及和平區農會進行防搶演練，警方在櫃台預置假鈔，內部挖空暗置GPS，提供歹徒逃逸路線供警方追緝捕，有2名員警在壓制過程中挫傷，警友辦事處將頒發問金慰勞受傷員警。

搶農會的歹徒持槍挾持婦人，與警方對峙。（王文吉翻攝）

現場指揮官下達狀況命令，1名歹徒進入新社區農會對空鳴槍，並大喝「通通不准動、把錢交出來」，行員尖叫蹲到地面，這時機警的行員趁機按下警民連線，並佯裝配合歹徒將鈔票裝入袋子時，趁機將藏有GPS的假鈔也丟入。

警方聞訊趕來，歹徒自知插翅難逃，挾持婦人與警方對峙，這時蹲在角落的農夫正巧是警察退休，他從後方抓住歹徒，協助警察化解危機。新社農會總幹事羅文正表示，警方提出假鈔內暗置GPS的構想相當可行，且費用便宜，只要使用智慧型手機即能知道最新的位置。

警民合力制伏搶匪，迅速化解危機。（王文吉翻攝）

東勢分局分局長蔡元戎表示，金融機構如能增購GPS衛星定位利器並置入假鈔當中，除了能減少行庫損失之外，並能提供歹徒逃逸最新路線供警方追捕。

和平區農會1日也舉行防搶演練，2名員警假扮搶匪，趁運鈔車運補現金時，聯手持槍洗劫，其他員工見狀立刻按壓警報，搶匪見狀強奪500萬元現鈔，由接應歹徒開車往東勢區方向逃逸。警方獲報後啟動5處攔截圍捕勤務，並由偵查隊追捕可疑車輛，最後於和平清潔隊前成功攔截圍捕。

和平警分局長陳永昌表示，本次演習飾演歹徒2名員警為求逼真，逮捕過程中，在冰冷的柏油路面遭壓制，導致手腳輕微擦挫傷，將請和平警友辦事處頒發慰問金慰勞受傷員警。

(中時)

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