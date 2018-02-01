後來居上！技術突破 陸海軍電磁砲上艦

2018年02月01日 14:39 中時電子報 楊幼蘭

美軍一個月前才剛宣佈，打算在2019年停止電磁軌道砲研製專案，中止後續經費撥款，大陸社群媒體1月31日便出現一組疑似中國海軍電磁砲上艦的照片。

照片顯示，一艘22年前服役的072型坦克登陸艦海洋山艦（936）經過重大改裝後下水，艦艏出現一門體積龐大，造型怪異的艦砲。有大陸軍事博主認為，這門艦砲是中國自製新型155毫米艦砲。不過，也有軍事博主和資深軍迷表示，這是中國海軍的電磁軌道砲。

大陸軍事微博百戰刀指出，照片顯示，936登陸艦艦艏疑似電磁砲後方，出現了幾個大型方艙，而該砲下方原本是登陸艦內坦克駛出的通道空間。此外，砲塔外形經過隱形設計，體積甚至超過中國海軍現役的130毫米艦砲。

而砲管雖經嚴密包裹，但從外形來看，它的口徑似乎比130毫米艦砲大了不少。綜合各方面特徵，尤其是該砲後方的那些配套設備方艙來看，這顯然不是普通的大口徑主艦砲，而是一門電磁主艦砲。

公開資料顯示，中國研製電磁砲起步雖然比美國晚，但在兩大方面已獲得關鍵性突破。一是海軍專家馬偉明院士團隊發明的「強迫儲能裝置」，另外則是北京有色金屬研究總院研發的「大面積雙面高溫超導薄膜」。

分析指出，強迫儲能裝置為中國研發電磁軌道砲提供了電力保證，可以使電磁軌道砲擁有所需的強大電容量，還能短短在45秒內，再次蓄積第二次發射所需的電容量。而大面積雙面高溫超導薄膜，則是電磁軌道砲上關鍵的加速裝置核心要件之一。

中國海軍936登陸艦艦艏疑似電磁砲的後方，出現了幾個大型方艙。專家認為，由砲後方的那些配套設備方艙來看，這顯然不是普通的大口徑主艦砲，而是一門電磁主艦砲。（網路）

顯然，中國海軍型電磁砲專案目前已達能上艦，也必須上艦測試的階段。由於電磁砲試驗所需測試，能量供應與監測等配套設備較多，因此中國海軍選擇將艦齡雖然較老，但甲板上下空間都很充裕的072型坦克登陸艦改裝為測試艦。

反之，美軍電磁軌道砲項目卻正瀕臨「下馬」。美國戰略能力辦公室發言人薛伍德（Chris Sherwood）去年底表示，目前電磁軌道砲不符合美軍現有發展技術能力，因此將把著眼點放在傳統火砲上。可是到當時為止，美國已為電磁砲投入了約10年時間，砸下的經費超過5億美元（近150億台幣）。

原本按照美軍2016年規劃，電磁軌道砲原型去年應該裝上遠征快速運輸船（EPF）接受測試。但是到了去年底，不但沒看到電磁軌道砲實際裝船，反而傳出專案2019年將停止撥款的消息。儘管美軍電磁軌道砲的地面射速已達每分鐘4.8發的程度，但和美軍2013年提出，每分鐘10發、650發備彈量的要求仍差遠了。

分析指出，美軍在考慮讓電磁軌道砲下馬的同時，還「提醒」道，以現有技術水準研製電磁砲其實不可行。不過，美軍類似的「提醒」還真不少。例如，五角大廈在冷戰時期就曾鼓吹「航母無用論」，結果美國海軍的航母不但愈造愈大，甚至還出現10萬噸級的核動力超級航母。

公開報導顯示，中國從2006年開始研製電磁軌道砲，分析指出，在陸上測試消息曝光約12年後，海軍型電磁砲開始安裝上艦，很可能是中國電磁砲專案的第一個工程化成果。預計接下來，改裝為測試艦的936艦將進行電磁砲海上測試。而相關照片也顯示，它在艦橋附近還改裝了專門用以測速的監測雷達。

分析認為，如果試驗順利，將來在055型萬噸級飛彈驅逐艦第二批次改進型號上，可能會看到主砲變成陸製電磁軌道砲。而一旦這成為現實，那055改進型驅逐艦不僅將具備主砲超過200公里的精確打擊力，也將具備主砲反導等先進戰力。

(中時電子報)