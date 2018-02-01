有意選台北市長 呂秀蓮：已和黨主席表態 耐心等待

2018年02月01日 14:34 中時 曾薏蘋 、 姚志平

前副總統呂秀蓮1日出席座談會時鬆口表示有意角逐2018台北市長選舉，並表示有與黨主席蔡英文表態過。（姚志平攝）

前副總統呂秀蓮今首度對外鬆口，有意角逐2018台北市長選舉，雖然還在審慎評估，但她說，「兩個月前已和黨主席蔡英文表態了」；至於黨主席的想法？她說，「我非常耐心在等待」。

傳出呂秀蓮有意參選下屆台北市長，呂副總統今天指出，她還在審慎評估中，尚未最後決定；她認為，首都若是沒落，國家不可能起飛，台北市為政治首都，但是已經沒落了，「選了一個素人的市長，也如市民付學費，讓他學習做市長，他做的如何，大家可以打個分數」。

她說，首都台北市面臨兩岸關係越來越險峻，台北市不在只是首都，也是山海關，滿清入侵，就是因為有人引清兵入關，未來兩岸態勢越來越險峻、越來越敏感，台北市作為山海關，必須要有強烈認同台灣的人，才能固守山海關。

呂秀蓮表示，兩個多月前她已跟主席表態，主席要權衡各方面，因為有縣市還在初選，有些紛爭需要，所以需要花點心思，「我非常耐心在等待，絕對尊重黨的體制」。

至於民進黨也有立委姚文智要參選？呂秀蓮說，她因為還沒有確定，但都是黨的同志、好朋友，她想可以用什麼最好的方式，都是為台灣。

呂秀蓮表示，她替桃園服務過，未來也能為台北服務，這更重要。上次台北市長選舉，她就有意願，但黨的意思就是全力支持柯文哲；但是這次黨從上到下、從南到北，很少綠營、民進黨的人會想要再讓給柯文哲。所以我當仁不讓，我會跟姚文智會有好的協調、跟溝通。

被問到，若黨提名，呂秀蓮說，「當然義不容辭」。

(中時)