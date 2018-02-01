揭非洲史前神秘面紗就靠它！恐龍新品種化石出土

專家模擬的曼蘇拉龍原貌。(圖/Andrew McAfee/Carnegie Museum of Natural History))

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中時電子報

古生物學家團隊早前在埃及撒哈拉沙漠挖出了一種全新品種恐龍的化石，這也是非洲大陸上首次有完整的恐龍化石出土，終於在29日被正式命名為「曼蘇拉龍」，此次出土的化石是學者們一直在非洲尋尋覓覓期望可以找到的化石，這將助於學者研究史前非洲與歐亞大陸的關聯，專家更是激動的形容這化石是古生物學界的「聖杯」。

埃及曼蘇拉大學（Mansoura University）在2013年於撒哈拉沙漠挖掘到全新品種的恐龍化石，經過這些年的研究，這個重大發現終於在上周透過《自然生態及進化學》學術期刊向外發表，並且正式將這個品種命名以曼蘇拉大學命名為「曼蘇拉龍」（Mansourasaurus）。

曼蘇拉龍屬於食草蜥腳下目，長逾10公尺、體重達5,000公斤，出現於約8,000萬年前，這個時期也和恐龍滅絕的白堊紀晚期相當接近。這種長頸草食性恐龍通常體型龐大，曾經是生活在地球上的最大型動物之一。

參與研究的美國卡內基自然歷史博物館古生物學者拉曼納（Matt Lamanna）說：「第一次看到化石時，驚訝得下巴掉到了地上，這正是我們很久很久以來都一直在尋找的『聖杯』（Holy Grail）」。

拉曼納也表示，這次的化石代表著在恐龍滅絕前，有恐龍生活在非洲，而且比起非洲南部，曼蘇拉龍的特徵更接近亞洲和歐洲的恐龍，這是可能是大陸漂移學說的力證，也有助重塑史前非洲的神秘面貌。

同樣參與研究的菲爾德博物館專家艾瑞克（Eric Gorscak）也表示，「曼蘇拉龍是一種關鍵的新恐龍物種，也是埃及和非洲古生物學的重要發現。過去在恐龍滅絕時代的大陸棲居動物研究方面，非洲一直是個大問號。曼蘇拉龍能夠幫助我們了解那裡動物棲居情況的歷史在，以及這些動物和其它大陸的物種之間的關係。」

大陸漂移學說認為在侏羅紀及三疊紀時，全個地球只有一塊盤古大陸，但直至白堊紀開始分裂漂移，最後才成為如今七大洲的面貌。曼蘇拉龍很有可能就是在歐亞及非洲的區域上移動生活。

(中時電子報)

文章來源：Lost history of African dinosaurs revealed

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