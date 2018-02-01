海基會：政府並非不顧台商 飛安無妥協空間

2018年02月01日 14:51 旺報 陳君碩

M503航路爭議讓我政府以不核准部份大陸返台春節加班機作為反制，相關航空公司日前也因我方不核准取消班機。海基會1日表示，政府並非不顧台商、國人返鄉過年的需求與權益，但是，飛安攸關所有搭乘航機乘客的生命財産安全，「人命關天、生命無價」，飛安零容忍、没有任何的模糊和妥協空間，「原因為何？責任在誰？台商朋友們應該看的很清楚，也期盼大家能了解政府為大局必須如此處理的原因。」

海基會1日發出書面聲明表示，春節加班機將於今年2月6日啟動，大陸東航、廈航日前宣布取消春節加班機，造成台商不便，並將責任歸咎我政府。此事起因於中國大陸不顧兩岸已有共識，於1月4日片面啟用M503北向及3W（W221、W122及W123）延伸航路，引發嚴重飛安問題；東航、廈航不顧民航局多次勸說，仍執意航行爭議航路，我政府暫不核准這兩家航空公司共176班春節加班機的申請，並未關閉大門，目的是希望該兩家航空公司能夠改正，但東航、廈航自行衡酌後宣布取消春節加班機，原因為何？責任在誰？台商朋友們應該看的很清楚，也期盼大家能了解政府為大局必須如此處理的原因。

海基會指出，早在2015年1月前政府執政時期，陸方即片面宣布要開通M503等四條航路，但因台灣民意強烈反彈，乃同意和我方進行協商。因該航路極為接近海峽中線，與我往返金門、馬祖的W2、W8、W6航路交錯，影響飛安至鉅，因而經過雙方航空小兩會5次協商，在2015年3月2日達成共識，包括：M503航路在實際飛行時西移6浬，並採北向南單向航行，3W航路現階段不啟用、不實施，何時啓用須經雙方溝通確認。這項協商的經過和事實，說明該等航路的風險與高度敏感性，無論陸方如何解釋，都無法抹殺這樣的事實。

海基會稱，1月4日陸方在未和我方協商情況下，片面啟用M503北向航路，較原來南向航路東移6浬，和海峽中線更為接近，如遇緊急情況（如天候因素或機械因素），依向右偏航的民航慣例，很可能進入我方空域，造成飛安事件；而W122、W123航路與我往返金門、馬祖的W2、W8、W6航路交錯，一旦飛航頻率增加，飛安風險將遽增，對往來金、馬和本島的航機及旅客安全，皆造成高度的威脅。「試問，面對這樣的飛安風險，政府有可能置之不理，任由每年數百萬乃至上千萬旅客生命財産安全受到威脅嗎？」

海基會認為，東航與廈航不顧勸說，執意飛航該等爭議航路，不論其背後理由為何，在不能取得東航與廈航遵守我方航管及飛安要求情況下，政府對其申請春節加班機並無核准空間；而我民航局基於善意，亦未關閉大門，只要該兩家航空公司能夠改正，隨時都可重新考量其申請。現在東航、廈航自行衡酌後宣布取消春節加班機，實令人遺憾，也充分顯示對岸寧可不管飛安問題，也要堅持製造兩岸衝突的錯誤政策。

海基會強調，政府並非不顧台商、國人返鄉過年的需求與權益，但是，飛安攸關所有搭乘航機乘客的生命財産安全，「人命關天、生命無價」，飛安零容忍、没有任何的模糊空間。大陸方面未經協商啟用高風險的爭議航路，引起我方飛安甚至國安疑慮，又一直拒絕依2015年3月兩岸共識與我方就技術性的問題進行協商，才是這次事件問題的本質。

海基會說，東航與廈航取消春節加班機，造成部份台商、國人返鄉過年的不便，我們感同身受，但是維護人民生命財產安全，沒有任何妥協的空間。海基會如實反映台商的需求，政府也會盡最大努力，採取所有可能的方式和彈性做法，來協助大家返鄉。

至於各界關心176班春節加班機取消後的配套措施，海基會表示，日前彙整受影響地區台商會長寶貴意見和機位供給較為吃緊地區等訊息，經向相關主管機關反映，政府為兼顧台商、國人返鄉過年的需求，民航局立即估算兩岸春節航空運量，協調國籍航空公司增班或擴大機型，並鼓勵其他陸籍航空公司申請加班機，我方在審核作業上都會全力協助，隨時彈性處理，以確保春節旅客的運輸量。但此亦須陸方航管單位以台商利益為優先考量，相互配合。

截至目前，上海浦東、南京、無錫、合肥、廈門、福州、杭州、長沙均尚有機位，請原訂東航、廈航春節加班機的旅客，儘速改訂其他航空公司班機，或避開尖峰日期，或至鄰近機場、經小三通、港澳中轉返台。我交通部已有完整配套，海基會也建立窗口及熱線電話，請台商朋友多加利用。

M503等相關航路的爭議，應回歸不涉政治前提的兩岸民航問題商談，儘速由航空小兩會進行技術性協商，解決相關爭議。台灣有句俗語：「樹頭徛予在，毋驚樹尾做風颱」，面對陸方的無理舉措及步步進逼，海基會認為，我們立場要一致，意志要堅定，唯有台灣人民團結，站穩腳步，才能促使對岸正視台灣民意，讓M503等相關航路的爭議，能夠儘速解決及落幕。

海基會呼籲台商、國人理解並體諒政府為飛安以及兩岸關係長遠發展，所堅持的立場和努力。海基會也會繼續盡最大努力協助台商返鄉過年。

(旺報)