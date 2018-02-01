民間祭百萬獎金求解空汙 中市府：已有改善成效

2018年02月01日 15:16 中時 盧金足

國家促進會理事長曾坤炳（右）贊助100萬獎金，尋求解決空汙的方法。（盧金足攝）

台中市議員陳政顯1日發起「公開徵求解決空氣汙染辦法，錄取者由國家促進會贊助發給獎金100萬元！」徵件活動到4月30日截止，5月由產學醫環團民代評審，只要具體可行，能解決空汙問題就無條件給獎金，也建議市府捐出環保署1000萬獎金，對此，市府表示，環保署對獎勵金用途已有專款專用的規範，必須提報計畫向環保署申請核定後始可實施，議員的建議與中央規範不符。

國家促進會理事長曾坤炳表示，他擔任兩屆合併升格前的原台中市議員，也曾擔任過民進黨主委，參選過澎湖縣長，現在為了全台空汙解決方法，贊助100萬獎金，錄取的人與政府簽約執行，為提出解決空汙的人實施保護智慧財產權，公務人員不是只開閉門造車開研考會，應結合民間力量，一起解決空汙。

陳政顯說，他號召民眾提出可行的解決空汙方案，在四月卅日以前將計畫書不管是書面或光碟都可以，郵寄到「台中市北區大德街144號、陳政顯議員服務處」收件。

市議員楊正中強調，呼吸好空氣是天賦人權，改善空氣，現在政府束手無策，民力無窮應該廣納意見；市議員劉士州說，重賞之下有良策，拋磚引玉盼大眾提出具體可行方案。

「呼吸也要爭取？」市議員顏莉敏表示，環保署頒發台中市獎勵金1000萬元，市府應該捐出1000萬元響應，讓民眾集思廣義，想出改善空汙的方法，也呼籲蔡英文總統重視中部人的呼吸權。

市議員李榮鴻表示，台中市空汙沒改善，市府就領到1000萬元獎金，政府做不到空汙改善，還拿到獎金，應該將獎金作為改善空汙對策的獎金；市議員黃馨慧說，中央竟在台中市未改善時就頒發獎金，現在民間拿出100萬元獎金想辦法來解決，希望有計畫執行，改善奏效。

針對有國民黨市議員建議台中市政府捐出行政院環保署頒發的1000萬元獎勵金，環保局長白智榮表示，市府將運用這筆獎勵金來強化空汙稽查採樣科學儀器設備、提升各項汙染防制工作。

環保局指出，環保署對獎勵金用途已有專款專用的規範，必須提報計畫向環保署申請核定後始可實施，市議員的建議與中央規範不符，市府也強調，推動86項空汙改善措施，已獲初步成效，2016年秋冬空汙季協調公私場所降載削減率近9％，成果6都第1，獲環保署肯定。

(中時)